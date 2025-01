Calciomercato, il Milan fa sul serio per Rashford: l’agente dell’attaccante inglese è a Milano, la situazione

Calciomercato Milan, i rossoneri fanno sul serio per Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United: l’agente del calciatore è a Milano. Secondo quanto riportato da The Athletic, il Milan avrebbe già avuto i primi contatti con l’entourage di Marcus Rashford, in particolare con il fratello-agente dell’attaccante inglese.

🚨 Marcus Rashford’s camp, arrived in Italy tonight — as @lauriewhitwell reports.



Talks with AC Milan will take place from tomorrow — Italian clubs want to understand loan conditions.



🔄 Early stages as they’ll also talk to Borussia Dortmund in the next days… and more clubs. pic.twitter.com/t4eoaRPUDs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2025

Rashford al Milan, l’ostacolo ingaggio

Sebbene al momento si tratti di colloqui esplorativi, i rossoneri sembrano decisi a valutare la possibilità di strappare al Manchester United un accordo per un trasferimento in prestito dell’attaccante classe ’97, con opzione di riscatto, fino a giugno.

La maggiore difficoltà per il Milan è rappresentata dall’ingaggio elevatissimo del giocatore: Rashford percepisce circa 13 milioni di euro netti a stagione, una cifra fuori portata per i parametri economici del club di via Aldo Rossi. Per questa ragione, sarà necessario lavorare su una formula che permetta al Manchester United di contribuire almeno in parte al pagamento dello stipendio.

***#Rashford: prima del #Milan proposto anche alla #Juventus che sta valutando. I bianconeri intanto mantengono i fitti i contatti per #KoloMuani e sono alla finestra per #Zirkzee — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 7, 2025

L’interesse del Milan

L’obiettivo del Milan è chiaro: assicurarsi un giocatore di talento e esperienza internazionale, capace di aggiungere qualità al reparto offensivo. Dopo il successo in Supercoppa Italiana, i rossoneri puntano a consolidarsi in campionato e in Europa. Rashford, con la sua velocità, duttilità e abilità sotto porta, potrebbe rappresentare un’arma preziosa per Sergio Conceição, se le parti riusciranno a trovare un accordo vantaggioso.

Resta ora da vedere se il Manchester United sarà disposto a lasciar partire uno dei suoi giocatori più rappresentativi in prestito e se il Milan riuscirà a superare l’ostacolo economico rappresentato dall’ingaggio.

Una stagione ai margini per Rashford

Classe 1997, Rashford è finito ai margini del progetto dei Red Devils dall’arrivo in panchina di Rúben Amorim. L’attaccante non disputa una partita di Premier League dallo scorso 7 dicembre, mentre la sua ultima apparizione risale al match di Europa League contro il Viktoria Plzen del 12 dicembre. Nonostante ciò, il bilancio stagionale non è del tutto negativo: in 24 presenze complessive, Rashford ha collezionato 7 gol e 3 assist.

