Inter, Frattesi è davvero incedibile? La rivelazione dell’esperto di calciomercato

Calciomercato Inter, Frattesi è davvero incedibile? Il giocatore vuole più spazio e la Roma sarebbe pronta a soddisfarlo. E l’Inter? L’analisi di Alfredo Pedullà. Da giorni si rincorrono voci su Davide Frattesi: possibili addii, scambi, e ipotesi di mercato che vedrebbero il centrocampista lasciare l’Inter già nella prossima sessione. “Il tema centrale resta il suo minutaggio inferiore alle aspettative, un aspetto che potrebbe alimentare dubbi sul futuro, ma che va contestualizzato”, spiega Pedullà.

Frattesi si trova in un club di altissimo livello, dove esistono gerarchie consolidate e una concorrenza di peso. È naturale che l’adattamento richieda tempo, soprattutto in una rosa piena di alternative di qualità. Tuttavia, il valore del giocatore non è in discussione, e l’Inter non sembra intenzionata a fare sconti per il suo cartellino.

La Roma osserva, ma il prezzo è alto

Che la Roma rimpianga la cessione di Frattesi è comprensibile, considerando il suo rendimento e il potenziale ancora inespresso. Che lo voglia riacquistare, è altrettanto plausibile, ma il nodo centrale resta economico: il prezzo fissato dall’Inter è di 50 milioni di euro. Non sono previsti sconti o formule alternative come scambi: il club nerazzurro è chiaro su questo punto.

Per portare via Frattesi dall’Inter, una società dovrebbe essere pronta a un esborso significativo, che solo pochi club potrebbero permettersi. La cifra elevata e l’assenza di disponibilità per operazioni “creativa” fanno sì che, al momento, tutte le ipotesi restino più vicine alla suggestione che alla realtà. Il messaggio è chiaro: chi vuole Frattesi dovrà essere disposto a svenarsi. Il resto, per ora, sembra destinato a restare sulla sabbia.

