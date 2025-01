La Lazio ha strada libera per Fazzini, ma c’è un dettaglio che blocca l’affare

Calciomercato Lazio, dopo il passo indietro del Napoli che ora punta Casadei, i biancocelesti hanno strada libera per Fazzini: ma un dettaglio blocca l’affare. La Lazio è stata sin dall’inizio la destinazione preferita da Fazzini, complici il desiderio del giovane di misurarsi in un contesto più competitivo e la necessità dei biancocelesti di rimpolpare il centrocampo dopo l’infortunio di Matias Vecino.

#Fazzini ha dato priorità alla #Lazio, sperava di essere accontentato prima. E spera soprattutto di non dover aspettare ancora. A conferma che non c’erano rilanci di altri club, comunque non tali da fare cambiare (almeno fin qui) idea a Fazzini. Ora serve chiudere. La Lazio ha… https://t.co/DZg7TEDq8Q — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 8, 2025

Lazio in pole position, ma con ostacoli finanziari

L’allenatore Marco Baroni avrebbe offerto a Fazzini ruolo significativo nelle rotazioni, garantendogli più minutaggio rispetto al Napoli, dove Antonio Conte, con una sola competizione da disputare, avrebbe faticato a trovare spazio per il giovane talento in una rosa già consolidata.

Tuttavia, la Lazio non può soddisfare al momento le richieste dell’Empoli. Il club toscano valuta il cartellino di Fazzini 12 milioni di euro, considerando sia la cessione a titolo definitivo che un prestito con obbligo di riscatto. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito, a causa delle restrizioni legate all’indice di liquidità, può proporre solo un prestito con diritto di riscatto. Prima di chiudere l’operazione, la Lazio dovrebbe cedere alcuni giocatori: Gaetano Castrovilli e Toma Basic sono i principali candidati, mentre in difesa la cessione più probabile è quella di Elseid Hysaj.

Il Napoli aveva già trovato un’intesa di massima con l’Empoli, ma il recente affondo per Casadei ha complicato ulteriormente la trattativa per Fazzini. Nonostante la disponibilità economica del club partenopeo, l’approdo del giovane toscano rimane subordinato alla chiusura delle trattative per il centrocampista dell’Inter.

Fazzini intanto è finito fuori rosa all’Empoli

Nel frattempo, la situazione di Fazzini all’Empoli diventa ogni giorno più tesa. Il giocatore è stato escluso, su sua richiesta, dalla lista dei convocati per la partita contro il Venezia e la sua presenza per il prossimo impegno contro il Lecce è incerta. Se la cessione non si concretizzasse, Fazzini rischierebbe di finire ai margini del progetto tecnico di Paolo Zanetti. Tuttavia, il contratto del giovane centrocampista con il club toscano è valido fino al giugno 2027, dando all’Empoli margini di manovra per non svendere il proprio talento.

La Lazio resta la destinazione più gradita da Fazzini, come ha rivelato anche l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, e la recente accelerazione del Napoli su Casadei riapre spiragli per il club capitolino, che si sente nuovamente in vantaggio nella corsa per il centrocampista. Tuttavia, senza movimenti in uscita da parte dei biancocelesti, la trattativa potrebbe protrarsi fino agli ultimi giorni di mercato, lasciando aperta ogni possibilità, anche l’inserimento di qualche altro club.

