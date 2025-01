Calciomercato, il Napoli accelera per Casadei e Danilo: la situazione

Calciomercato Napoli, gli azzurri hanno intensificato i suoi movimenti sul mercato invernale, puntando su due nomi chiave per centrocampo e difesa. Per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, per il centrocampo il Ds Manna sta trattando Cesare Casadei dopo aver inizialmente sondato l’Empoli per Fazzini, ora verso la Lazio. Per la difesa c’è un solo nome, Danilo.

🚨🔵 Napoli are preparing their official bid to Chelsea for Cesare Casadei.



It will be for permanent transfer with #CFC also requesting for sell-on clause as they did with Feyenoord, Torino and two English clubs.



Antonio Conte, keen on bringing Casadei back to Italy. pic.twitter.com/7ACmDbLMB7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2025

Casadei, il rinforzo scelto per Conte

Cesare Casadei, talentuoso centrocampista classe 2003 dell’Under 21 italiana, cresciuto nell’Inter e attualmente al Chelsea, è il primo obiettivo del Napoli. Dopo aver superato la concorrenza del Torino, il club partenopeo è pronto a portare il giovane romagnolo alla corte di Antonio Conte. Casadei è considerato il sostituto ideale di Michael Folorunsho, ormai destinato alla Fiorentina, dove sosterrà le visite mediche tra giovedì e venerdì per poi iniziare la sua nuova avventura.

L’accelerazione per Casadei risponde all’esigenza di Conte di mantenere numericamente equilibrata la rosa. La sua aggiunta garantirebbe freschezza e versatilità al centrocampo partenopeo, con un giovane di prospettiva che potrebbe crescere sotto la guida dell’ex allenatore di Juventus e Inter. Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Napoli sta per formulare in queste ore un’offerta ufficiale per il centrocampista della Nazionale U21: sarà per l’acquisto a titolo definitivo.

Danilo, un leader per la difesa

In difesa, il Napoli è vicino a chiudere per Danilo, ex capitano della Juventus. Il brasiliano, attualmente ai margini del progetto tecnico di Thiago Motta, aspetta solo di risolvere il contratto con i bianconeri per firmare con il Napoli un accordo fino al giugno 2026. Danilo, forte della sua esperienza e della sua duttilità tattica, è ritenuto il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato e portare leadership nello spogliatoio.

La conferma dell’interesse per Danilo arriva anche dalle dichiarazioni del procuratore Oscar Damiani: “Danilo in difesa sarebbe un ottimo rinforzo, giocatore ideale per Conte per esperienza e versatilità tattica. Il Napoli ha già un grande organico, ma con uno o due innesti può fare ancora meglio.”

Giovanni Albanesi [🌗] :



Danilo and Juventus' separation could be resolved by terminating the contract.



The defender has committed himself to Napoli, who does not want to negotiate the transfer with Juventus. Work is in progress to find an alternative agreement soon . pic.twitter.com/mLVLzf90ZG — Juventus Now (@JuventusNow_) January 8, 2025

Movimenti in uscita

Per completare queste operazioni, il Napoli sta definendo anche alcune uscite. Tra queste, quella di Rafa Marin, considerato ancora acerbo per la prima squadra. Il giovane difensore spagnolo è destinato al prestito, con il Como e il Villarreal tra le possibili destinazioni. Tuttavia, la sua cessione sarà ufficializzata solo dopo l’arrivo di Danilo, per evitare scoperture nel reparto arretrato.

Con queste mosse, il Napoli dimostra di voler consolidare la rosa per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Mentre l’Inter rimane una delle principali contendenti per lo scudetto, come sottolineato da Damiani, il club partenopeo punta a migliorare ulteriormente per tenere il passo delle big del campionato.

