Napoli trema per Kvara: cosa può succedere a Gennaio e chi lo vuole

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, stella georgiana del Napoli, si fa sempre più incerto. Dopo una frenata nei negoziati per il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2027), il Paris Saint-Germain torna alla carica per il talento azzurro. E si parla di un possibile trasferimento già a Gennaio.

Luis Enrique, tecnico dei parigini, lo considera una priorità per rafforzare la squadra già nel corso del mercato invernale, complice l’addio ormai imminente di Kolo Muani, sempre più vicino alla Juventus. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il PSG sta accelerando i tempi per evitare che il Manchester United si inserisca nella trattativa.

I Red Devils, infatti, sembrano intenzionati a puntare su Kvaratskhelia per rimpiazzare Marcus Rashford, che dovrebbe lasciare il club nelle prossime settimane. La competizione tra i due colossi europei potrebbe portare a un’asta, aumentando il valore dell’operazione. I rapporti tra il Napoli e il PSG si sarebbero intensificati negli ultimi giorni.

Come rivelato da Relevo, i francesi stanno preparando una proposta di circa 80 milioni di euro, che includerebbe anche il cartellino di Milan Skriniar, ex difensore dell’Inter, attualmente fuori dai piani del club parigino. Una cifra che potrebbe convincere il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, soprattutto considerando le ottime prestazioni dell’alternativa in rosa, David Neres.

Napoli, Kvara in partenza a Gennaio?

Un ulteriore segnale dell’avanzamento della trattativa arriva da Christian Zaccardo, intermediario nell’arrivo di Kvaratskhelia al Napoli nel 2022. Nei giorni scorsi, Zaccardo ha lasciato in fretta e furia Riad, dove si stava disputando la Supercoppa Italiana, per incontrare il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna.

Nel frattempo, la dirigenza azzurra avrebbe già individuato il possibile sostituto del georgiano: si tratta di Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille, apprezzato per il suo talento e la capacità di adattarsi al gioco del Napoli. Nonostante l’importanza di Kvaratskhelia per il Napoli, questa volta la cessione del 23enne appare meno traumatica, soprattutto grazie alle garanzie offerte dalla rosa attuale.

La decisione finale spetterà a De Laurentiis, ma la trattativa con il PSG sembra ormai avviata. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Kvaratskhelia lascerà davvero Napoli e se Parigi sarà la sua nuova casa.

