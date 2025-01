Inter, offerta choc per Barella: la risposta del calciatore

Inter, La Saudi Pro League continua a corteggiare le stelle del calcio europeo, e l’ultimo campione finito nel mirino degli arabi è Nicolò Barella. Dopo i colpi Milinkovic-Savic e Koulibaly, l’Al-Hilal, club in cui milita anche Neymar, ha messo gli occhi sul centrocampista dell’Inter. Con un’offerta faraonica per il calciatore.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il club saudita sarebbe pronto a offrire al classe ’97 un contratto da capogiro: ben 18 milioni di euro a stagione, il triplo del suo attuale stipendio in nerazzurro. L’Al-Hilal non si accontenta di un semplice sondaggio: punta a costruire un progetto attorno a Barella, con l’obiettivo di portarlo in Arabia Saudita entro la prossima estate.

Il traguardo fissato è chiaro: avere il centrocampista a disposizione per il Mondiale per club negli Stati Uniti, in programma dal 15 giugno 2025. I primi approcci sarebbero avvenuti in occasione della recente partecipazione dell’Inter alla Supercoppa Italia.

Inter, la tentazione per Barella

I rappresentanti del club saudita avrebbero sondato il terreno, prospettando al giocatore le loro ambizioni e ponendo le basi per una trattativa futura. L’idea, però, è di agire al termine del campionato di Serie A, senza interferire con l’attuale stagione sportiva.

Nonostante la corte serrata e la lusinghiera offerta, Nicolò Barella non sembra intenzionato a lasciare l’Inter. Il centrocampista, perno del club nerazzurro e della Nazionale, ha da poco rinnovato il contratto con il club di Viale della Liberazione fino al 2029, consolidando il suo ruolo di leader nella squadra di Simone Inzaghi.

Il nuovo accordo prevede uno stipendio netto di 6 milioni di euro a stagione. L’offerta saudita rappresenta una tentazione, ma nella mente di Barella c’è ancora l’Inter e il desiderio di continuare a lottare per i grandi traguardi europei e italiani con la maglia nerazzurra. Se l’Al-Hilal riuscirà a convincerlo, sarà solo il tempo a dirlo. Per ora, Nicolò sembra deciso a rimanere fedele al suo club.

