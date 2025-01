Juventus, ecco il primo colpo del mercato di Gennaio: arriva il giocatore del Barcellona

La Juventus ha definito il primo colpo del mercato invernale, ed è un giocatore che arriva dal campionato spagnolo, e più esattamente dal Barcellona. Il club bianconero, in ogni caso, non si fermerà qui: sono previsti almeno altri due acquisti prima della fine della sessione, per sistemare sia il reparto difensivo, sia l’attacco.

(Repubblica) "La Juventus ha chiuso per il prestito di Araujo: il difensore sarà a Torino la prossima settimana" ► https://t.co/nTHxuU7CdD pic.twitter.com/SIOoMerQzA — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) January 9, 2025

Per ora, in ogni caso, si è arrivati a definire l’arrivo a Torino di Ronald Araujo, difensore uruguaiano, in prestito dai blaugrana. Secondo quanto riferito da La Repubblica, il club bianconero ha raggiunto l’intesa con il giocatore e con il Barça, e si è garantito un rinforzo importante per la retroguardia dopo l’infortunio di Bremer.

Araujo, 25 anni, si trasferirà con la formula del prestito fino a giugno. La Juventus coprirà metà del suo stipendio, pari a circa 3 milioni di euro per sei mesi, mentre il restante 50% resterà a carico del Barcellona, che continua a lottare con problemi economici e cerca di risparmiare anche attraverso cessioni temporanee.

Il difensore è atteso a Torino la prossima settimana per le visite mediche, che saranno particolarmente accurate, considerando il recente rientro da un lungo infortunio alla coscia. Successivamente firmerà il contratto con il club bianconero. L’arrivo di Araujo è solo il primo tassello del piano di rinforzo della difesa juventina.

Juventus, non solo Araujo

Con Cabal fermo ai box e l’addio di Danilo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già al lavoro per un secondo innesto. Thiago Motta, tecnico bianconero, avrebbe indicato come priorità l’acquisto di David Hancko, difensore del Feyenoord, ma il club olandese sembra disposto a trattare solo in estate.

In alternativa, resta la pista che porta ad Antonio Silva del Benfica, giovane talento portoghese considerato un prospetto di grande livello. L’arrivo di Araujo, intanto, aggiungerà fisicità ed esperienza internazionale alla retroguardia. La Juventus, impegnata nella rincorsa ai vertici della Serie A, punta così a rinforzare il reparto difensivo per affrontare al meglio la seconda metà della stagione.

