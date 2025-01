Juventus, Cassano durissimo su Vlahovic: attacco senza precedenti

Juventus, Antonio Cassano non usa mezzi termini nel giudicare Dusan Vlahovic, attaccante dei bianconeri, definendolo “inguardabile” e inadeguato per una grande squadra come quella di Thiago Motta. Le sue parole, pronunciate durante il programma Viva el Futbol insieme a Daniele Adani e Nicola Ventola, lasciano poco spazio a interpretazioni.

“La Juve deve mandarlo via subito, è improponibile, non sa giocare a calcio, è sempre isterico. È un cagasotto”, ha detto l’ex attaccante barese. Il contratto di Vlahovic scadrà nel 2026, ma il rinnovo appare lontano. L’addio in estate sembra la soluzione più probabile, anche se non è esclusa una cessione già nel mercato di gennaio, con i bianconeri che monitorano alternative come Zirkzee, Kolo Muani e Fullkrug.

Cassano non vede margini per la permanenza dell’ex Fiorentina: “Guadagna 12 milioni, l’hanno pagato 75 e non sa fare nulla. Non aiuta la squadra, sbaglia ogni passaggio e si lamenta pure quando viene sostituito”.

Cassano sottolinea che per una squadra come la Juventus è fondamentale avere un centravanti capace di fare la differenza, non solo segnando gol ma anche supportando i compagni. “Lautaro Martinez tiene la palla, lavora per la squadra, prende falli. Anche Morata è più utile. Vlahovic invece è sempre isterico, sbaglia tutto e non sa fare nemmeno un uno-due”.

Nel suo intervento, Cassano affronta anche il tema delle difficoltà di Thiago Motta e di alcuni giocatori chiave della Juventus, come Koopmeiners e Douglas Luiz, che definisce “irriconoscibili” e incapaci di guidare una squadra di alto livello. Ma è Vlahovic a finire sempre al centro delle critiche.

“Ogni volta che tocca la palla la dà agli avversari. Non ha personalità e non può giocare in una squadra forte. Deve andare via subito”. Fantantonio non risparmia ulteriori affondi, evidenziando come la Juve rischi grosso nelle prossime partite, con un calendario impegnativo che include Torino, Atalanta, Milan e Napoli, oltre agli impegni in Champions League.

“Con Vlahovic in squadra, la Juve rischia di essere fuori da tutto in 20 giorni. Deve trovare una soluzione e mandarlo via adesso“. Le parole di Cassano gettano ulteriore veleno sul futuro di Vlahovic alla Juventus, tra critiche feroci e un clima sempre più teso attorno al giocatore. Resta da vedere se e come il club e il serbo risponderanno a queste pesanti accuse.

