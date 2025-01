Kvaratskhelia al PSG? Il Napoli ha già trovato il suo sostituto, ecco chi è

Calciomercato Napoli, futuro di Kvicha Kvaratskhelia potrebbe tingersi di rosso e blu. Il Paris Saint-Germain ha messo gli occhi sul talento georgiano e lo considera un obiettivo prioritario per questa sessione di mercato invernale. Tuttavia, il Napoli non intende fare sconti: la valutazione fissata dalla società partenopea è di ben 90 milioni di euro, una cifra che riflette l’importanza del giocatore nello scacchiere azzurro. E nel frattempo gli azzurri sono sulle tracce del suo possibile sostituto, ecco di chi si tratta.

🚨🇬🇪 Napoli’s formal request for Khvicha Kvaratskhelia remains around €80m package.



🔴🔵 Direct negotiations with Paris Saint-Germain are ongoing, as revealed today. Talks underway.



Kvaratskhelia’s camp, discussing terms with PSG as they’re offering over x4 his current salary. pic.twitter.com/O5dcQmvT5u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2025

Ecco Edon Zhegrova, l’erede di Kvaratskhelia scelto dal Napoli

Kvicha Kvaratskhelia sembrava un pilastro inamovibile del Napoli, ma l’assenza di un rinnovo contrattuale e l’interesse improvviso e concreto del Paris Saint-Germain hanno acceso i riflettori su una possibile cessione. Il club partenopeo, consapevole delle dinamiche di mercato, si sta preparando a un eventuale scenario di addio. La dirigenza ha già individuato un possibile sostituto: Edon Zhegrova, esterno d’attacco classe 1999, attualmente in forza al Lille.

Zhegrova è un giocatore che incarna una storia di riscatto personale e familiare. Nato in Germania da una famiglia kosovara fuggita dalla guerra, è tornato a vivere in Kosovo all’età di due anni. Nonostante avesse la possibilità di rappresentare altre nazionali, come Germania, Albania o Belgio, ha scelto il Kosovo, dimostrando un forte legame con le sue origini.

Il calcio è stato il filo conduttore della sua vita fin dall’infanzia. A soli dodici anni, partecipò a un camp estivo organizzato dal Milan a Pristina, dove si distinse tra 200 giovani calciatori. Fu invitato a San Siro per assistere a una partita, un’esperienza che consolidò il suo sogno di diventare un professionista.

Dopo aver mosso i primi passi nel calcio kosovaro, la sua carriera lo ha portato in Belgio, al Genk, dove ha preso il posto di Malinovskyi, poi al Basilea e infine al Lille, dove è arrivato nel 2022 come sostituto di Ikoné. Con il Lille, Zhegrova si è messo in luce nella stagione in corso, totalizzando 8 gol e 2 assist in 21 partite.

Sit and enjoy. EDON ZHEGROVA. 🇽🇰🍿 pic.twitter.com/9E9HqSvjET — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 29, 2024

Un esterno d’attacco atipico

Zhegrova è un mancino naturale, caratteristica che lo distingue da Kvaratskhelia, il cui piede preferito è il destro. La domanda che sorge spontanea è: come può un mancino sostituire un destro in un ruolo così specifico? Nel calcio moderno, questo dettaglio conta sempre meno, e l’idea di Antonio Conte sembra essere quella di schierare Zhegrova a sinistra e utilizzare David Neres sulla destra.

Con la sua versatilità e capacità di adattarsi a diversi schemi offensivi, Zhegrova potrebbe rappresentare un’alternativa interessante per il Napoli. Sebbene non abbia ancora raggiunto lo status di stella, il suo talento è innegabile, e la possibilità di lavorare con un allenatore come Conte potrebbe aiutarlo a compiere il definitivo salto di qualità. Se Kvaratskhelia dovesse davvero partire, l’arrivo di Zhegrova potrebbe non solo colmare il vuoto tecnico, ma anche aggiungere una nuova dimensione al gioco offensivo dei partenopei.

