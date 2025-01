Nuovo attaccante per la Juventus, si moltiplicano le notizie sulle possibili mosse di mercato bianconere. Ne parla diffusamente in un editoriale l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che mette i puntini sulle “i” affermando come ci siano parecchi depistaggi sul tema.

Nuovo attaccante per la Juventus, in pole Kolo Muani

La Juventus continua a muoversi sul mercato per individuare il prossimo attaccante da inserire in rosa. La selezione è ormai ristretta a due nomi principali: Randal Kolo Muani e Joshua Zirkzee. Sebbene entrambi siano in lizza, il profilo del francese in uscita dal Paris Saint-Germain sembra rispondere meglio alle esigenze bianconere. “Kolo Muani rappresenta un’opzione più adatta, per caratteristiche tecniche e tattiche, alle necessità della squadra guidata da Thiago Motta”, scrive Pedullà.

La Juventus ha avviato i contatti con il PSG da tempo e continua a lavorare per portare a termine l’operazione. Tuttavia, “la concorrenza è agguerrita, con il Tottenham in testa tra le squadre interessate al giocatore”, avverte l’esperto di calciomercato. Nonostante ciò, i bianconeri stanno cercando di giocare le proprie carte, puntando sulla continuità dell’interesse e sull’approccio strutturato alla trattativa.

Alternative: Zirkzee e altri profili

Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United, “rimane l’alternativa principale”, conferma Pedullà. Le sue qualità fisiche e la conoscenza del campionato italiano lo rendono una soluzione valida, seppur meno ambiziosa rispetto a Kolo Muani. Al momento, però, il club sembra intenzionato a puntare più forte sul francese.

Altri nomi accostati alla Juventus includono Marcus Rashford, proposto recentemente ai bianconeri e nella lista di mercato del Milan. Tuttavia, il giocatore del Manchester United non rispecchia le caratteristiche della “prima punta classica” che la società torinese sta cercando. Inoltre, “l’attaccante tedesco Niclas Füllkrug non rientra nei piani, con la dirigenza che ha ormai escluso questa opzione”, afferma Pedullà smentendo le notizie (senza fonte) circolate negli ultimi giorni.

