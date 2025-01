Kvaratskhelia al PSG, nell’affare può entrare un giocatore molto utile al Napoli di Conte

Kvaratskhelia al PSG, i parigini fanno sul serio per la stella georgiana del Napoli e la trattativa va avanti anche se a fari spenti: nell’affare potrebbe rientrare un giocatore molto utile alla squadra di Antonio Conte. La squadra guidata da Luis Enrique cerca un rinforzo di livello assoluto e il georgiano del Napoli è il profilo individuato per potenziare ulteriormente l’attacco.

🚨🇬🇪 Napoli’s formal request for Khvicha Kvaratskhelia remains around €80m package.



🔴🔵 Direct negotiations with Paris Saint-Germain are ongoing, as revealed today. Talks underway.



Kvaratskhelia’s camp, discussing terms with PSG as they’re offering over x4 his current salary. pic.twitter.com/O5dcQmvT5u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2025

La trattativa è in evoluzione e i prossimi giorni saranno decisivi per comprendere le intenzioni del Napoli, che rischia di perdere un altro protagonista dello scudetto conquistato sotto la guida di Luciano Spalletti, dopo la possibile partenza di Victor Osimhen. Come dicevamo, le notizie attorno all’affare top di questa finestra di calciomercato escono col contagocce: oggi TMW parla di un possibile inserimento di un big in uscita dal PSG per abbassare il prezzo finale da pagare per Kvara.

Asensio nella trattativa per abbassare il prezzo

Per convincere il Napoli e abbassare la valutazione fissata dal presidente Aurelio De Laurentiis, il PSG sarebbe pronto a inserire Marco Asensio come contropartita tecnica. Lo spagnolo, ex Real Madrid, è considerato cedibile dai parigini e potrebbe rappresentare una soluzione gradita agli azzurri, desiderosi di rimanere competitivi anche in caso di cessione di Kvaratskhelia.

In questa stagione, Marco Asensio ha totalizzato 11 presenze in Ligue 1, con due gol e quattro assist, mentre in Champions League ha collezionato quattro apparizioni senza riuscire a segnare. Dall’altra parte, Kvaratskhelia continua a dimostrare il proprio valore: nella sua prima stagione completa in Serie A ha disputato 34 partite, mettendo a segno 12 gol e fornendo 10 assist, confermandosi un punto fermo dell’attacco azzurro.

Il confronto tra i due giocatori mette in luce la straordinaria importanza di Kvaratskhelia per il Napoli, ma l’inserimento di Asensio potrebbe rendere più interessante una trattativa che potrebbe riscrivere gli equilibri di mercato: l’esterno offensivo spagnolo è valutato circa 20 milioni. Asensio nasce come ala destra ed è stato uno dei giocatori top della Nazionale spagnola per lungo tempo: può giocare in tutti i ruoli dell’attacco e considerata la grande esperienza internazionale e l’età relativamente giovane (28 anni) può rappresentare un ottimo colpo in prospettiva per il Napoli.

