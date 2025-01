Juventus, Kolo Muani si avvicina: la doppia apertura del PSG ai bianconeri

Kolo Muani alla Juventus: fa passi avanti la trattativa di mercato per il passaggio in bianconero dell’attaccante francese, arriva una doppia apertura da parte del PSG. Nel giorno del derby contro il Torino, i bianconeri non distolgono lo sguardo dal calciomercato. Tra le priorità del club ci sono rinforzi per il reparto offensivo e il nome in cima alla lista è quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, attualmente al Paris Saint-Germain, è in uscita dal club parigino e rappresenta un obiettivo concreto per la Juve.

Si lavora ad un prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe lavorando a un’operazione in prestito, un’ipotesi che sembra trovare aperture da parte del PSG. Oltre a cedere il giocatore con questa formula, il club parigino potrebbe contribuire al pagamento di una parte dell’ingaggio, rendendo l’affare ancora più accessibile per i bianconeri.

L’ottimismo in casa Juve sta crescendo, e ci sono segnali che la trattativa potrebbe subire un’accelerazione nei prossimi giorni. L’arrivo di Kolo Muani sarebbe un colpo importante per Massimiliano Allegri, garantendo qualità e profondità in attacco.

Kolo Muani alla Juventus, una pista sempre più calda

La Juventus non è l’unica squadra interessata al giocatore, ma la possibilità di una soluzione economica e vantaggiosa rende il club bianconero una destinazione allettante. Con il mercato invernale ormai nel vivo, non resta che attendere gli sviluppi di una trattativa che potrebbe regalare ai tifosi un rinforzo di prestigio.

Nelle ultime ore si moltiplicano le voci di un interesse del Manchester United per l’attaccante francese in uscita dal PSG, ma gli inglesi dovrebbero prima cedere qualcuno in attacco. E tra i possibili partenti c’è un altro giocatore che interessa alla Juventus, quel Joshua Zirkzee esploso proprio sotto la guida di Thiago Motta, la scorsa stagione a Bologna. Un domino di mercato interessante che si risolverà nel giro di qualche giorno.

