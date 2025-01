Milan, via Okafor e dentro Rashford: lo stato delle trattative

Con la vittoria in Supercoppa Italiana, il Milan accelera sul fronte calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Sergio Conceição. La dirigenza rossonera è al lavoro su diverse operazioni in entrata e in uscita, con l’obiettivo di migliorare la posizione in Serie A e puntare a un percorso ambizioso in Champions League.

Okafor verso il Lipsia

La cessione di Noah Okafor al Lipsia è ormai definita. L’attaccante svizzero lascerà il Milan con la formula del prestito, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il trasferimento si è sbloccato definitivamente nella serata di ieri, e Okafor è atteso in Germania per le visite mediche. Per i prossimi sei mesi, l’intero ingaggio del giocatore sarà a carico del club tedesco, che appartiene al gruppo Red Bull.

Rashford nel mirino

Sul fronte delle acquisizioni, il Milan ha acceso i riflettori su Marcus Rashford. L’attaccante inglese, in rotta con il Manchester United, è considerato un rinforzo ideale per l’attacco rossonero. Tuttavia, il club di via Aldo Rossi non intende accollarsi interamente l’ingaggio del giocatore durante un eventuale prestito. L’offerta prevede che il Milan paghi soltanto la metà dello stipendio, con la possibilità di inserire un diritto di riscatto a fine stagione. La trattativa è in corso e si profila come una delle operazioni più calde del mercato rossonero.

I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere se il Milan riuscirà a chiudere queste operazioni strategiche e a garantire a Conceição le risorse necessarie per affrontare le sfide della seconda parte di stagione.

