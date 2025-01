Calciomercato, la clamorosa indiscrezione su Gigio Donnarumma: può tornare in Serie A, ecco dove

Gigio Donnarumma può tornare in Serie A: la clamorosa indiscrezione di calciomercato arriva da una fonte affidabile, Sky Sports, che certifica l’insofferenza del portiere azzurro al PSG. Il contratto di Donnarumma col Paris Saint-Germain scadrà nel 2026 e più di una squadra europea, non solo in Italia, osserva interessata. C’è però una in cui lo stesso Gigio giocherebbe più che volentieri.

Mercato: Donnarumma serait dans le viseur de l'Inter Milan https://t.co/v8fawOvpWA pic.twitter.com/YfZdXEPuxr — SOCCERTIME (@SoccertimeNew) January 11, 2025

Donnarumma in uscita dal PSG, l’Inter osserva interessata

Sky Sports parla di un interesse concreto per Gigio Donnarumma da parte dell’Inter, che pensa al dopo Sommer. I portiere svizzero, che ha un contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2026, quest’anno compirà 37 anni: un’età normale per un portiere ma certo è che avere un’alternativa di livello per l’Inter è uno scenario più che concreto.

Riguardo Donnarumma per l’Inter ci sarebbe un ostacolo ingaggio non da poco, ma la dirigenza nerazzurra studia con attenzione l’evolversi della situazione. E quello del portiere della Nazionale italiana è un profilo che stuzzica parecchio per il dopo-Sommer. Il classe ’99, dal canto suo, apprezzerebbe molto un ritorno in Italia e vanta un gran bel rapporto col gruppo Italia presente nella rosa della Beneamata, nonostante il suo passato a tinte rossonere.

Inter, Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmak istiyor. (Di Marzio) pic.twitter.com/AGgARrHAB3 — Skor Spor (@SkorSporr) January 11, 2025

Anche Viviano consiglia l’Inter a Gigio

Anche Emanuele Viviano, ex portiere per un breve periodo in nerazzurro e poi per molti anni alla Samp, consiglia Gigio all’Inter: “Se fossi un dirigente dell’Inter, prenderei Gigio Donnarumma per ovvi motivi, soprattutto legati all’età. Se mi dici scegli solo il portiere, Thibault Courtois è il più forte di tutti. Se fossi in Donnarumma, andrei ugualmente all’Inter nonostante il passato al Milan. Lui tifoso del Milan? Allora non potrebbe tornare in Italia perché potrebbe andare solo alla Juventus o all’Inter: non ci sarebbero altre soluzioni possibili”, ha detto a Tv Play.

