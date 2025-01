Inter-Bologna, le probabili formazioni del recupero della diciannovesima di Serie A: le scelte di Inzaghi e Italiano

Inter-Bologna probabili formazioni del recupero della diciannovesima giornata della Serie A che si gioca domani alle 20:45 a San Siro. L’Inter non ha tempo per rilassarsi dopo la sofferta vittoria contro il Venezia, che le ha permesso di superare l’Atalanta in classifica. I nerazzurri scenderanno infatti in campo per il recupero della gara rinviata a causa della Supercoppa Italiana. Un momento delicato per l’Inter, alle prese con numerose assenze e una rosa da gestire in vista dei prossimi impegni.

Come arriva l’Inter: Rotazioni obbligate e ritorno della Thu-La?

L’infermeria nerazzurra continua a essere affollata. Calhanoglu, Mkhitaryan, Correa (recuperabile solo per l’Empoli) e Di Gennaro non saranno a disposizione di Simone Inzaghi. L’unico rientro è quello di Acerbi, ma per prudenza potrebbe partire dalla panchina.

In difesa, Carlos Augusto potrebbe scalare nei tre centrali accanto a de Vrij e uno tra Pavard e Darmian, lasciando riposare Bastoni. Sulle fasce sembrano favoriti Dumfries e Dimarco per partire dal primo minuto. A centrocampo Barella è in vantaggio per affiancare Asllani e Zielinski, anche se Frattesi potrebbe avere una chance da titolare. In attacco, Thuram è sicuro del posto, mentre resta da decidere il suo partner: Lautaro Martinez o Taremi. Lautaro dovrebbe riposare in una delle prossime gare, ma non è chiaro se accadrà già contro il Bologna o nel successivo incontro con l’Empoli.

Come arriva il Bologna: Lucumì squalificato, dubbi in difesa e trequarti

Il Bologna, reduce dalla sfida con la Roma, si presenta a San Siro con alcune assenze pesanti. Lucumì, squalificato per proteste, lascia un vuoto importante in difesa. Per sostituirlo, Vincenzo Italiano sta valutando diverse opzioni: Erlic è favorito, ma non è escluso l’impiego di Casale o, come mossa a sorpresa, Posch, sebbene l’austriaco sia al centro di trattative di mercato.

In difesa, Holm e Juan Miranda presidieranno le fasce, con Beukema come punto fermo al centro della retroguardia. A centrocampo potrebbe esserci il rientro di Pobega, che affiancherebbe Freuler, spostando Ferguson sulla trequarti. In attacco, Castro è in vantaggio su Dallinga per partire titolare, mentre sugli esterni Ndoye e Dominguez sono i favoriti, con un possibile inserimento di Orsolini. Tra i pali, Skorupski resta favorito su Ravaglia, nonostante qualche incertezza mostrata contro la Roma.

INTER (3-5-2) –Â Sommer; Darmian (Pavard), de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries (Darmian), Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

BOLOGNA (4-2-3-1) –Â Ravaglia; Holm, Erlic, Beukema, Juan Miranda; Pobega, Freuler; Ndoye, Ferguson, Dominguez; Castro.

