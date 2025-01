Brutte notizie per l’Inter e per Hakan Çalhanoğlu, che durante il recupero dall’elongazione all’adduttore destro ha accusato un nuovo problema muscolare. Il centrocampista turco, sottoposto oggi a controlli presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ha riportato un risentimento al soleo della gamba destra.

Ecco il comunicato ufficiale del club nerazzurro:

“Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questo pomeriggio ad ulteriori accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo aver accusato un indolenzimento muscolare durante il lavoro personalizzato di recupero dall’elongazione all’adduttore destro. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento al soleo della gamba destra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.”

I tempi di recupero

Quantificare con precisione lo stop del numero 20 nerazzurro risulta complesso al momento, ma il doppio problema muscolare potrebbe tenerlo lontano dai campi per almeno due settimane abbondanti.

L’assenza di Çalhanoğlu rappresenta un ulteriore ostacolo per Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno del suo regista in un periodo chiave della stagione e anche di Mkhitaryan, fuori per un problema muscolare, per fortuna lieve, ma che lo costringe comunque ai box per un tempo indefinito. L’Inter, impegnata tra campionato e Coppa, dovrà trovare soluzioni alternative per mantenere alto il livello del centrocampo.

