Como-Milan, le probabili formazioni: Conceiçao conferma l’11 visto contro il Cagliari

Como-Milan probabili formazioni del recupero della diciannovesima di Serie A che si gioca domani alle 18:30 al “Sinigaglia”. Rossoneri e lariani scenderanno in campo per recuperare la gara rinviata a causa della Supercoppa Italiana, poi vinta dal Milan contro gli “acerrimi nemici” nerazzurri. Ecco le ultime notizie sulle formazioni.

What a match tomorrow 🔥🔵 pic.twitter.com/Qfhi2ffwGe — Como1907 (@Como_1907) January 13, 2025

Le ultime da Como

Il Como si prepara alla sfida contro il Milan con alcuni dubbi di formazione. Mister Fabregas deve valutare le condizioni di Nico Paz, alle prese con un problema fisico che, sebbene non grave, potrebbe consigliare prudenza per il recupero. In porta ci sarà Butez, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Van der Brempt e Goldaniga sulle fasce, con Dossena e Kempf centrali, considerando l’assenza di Moreno.

A centrocampo, spazio alla coppia Caqueret-Da Cunha, mentre il terzetto di fantasisti alle spalle di Cutrone potrebbe vedere l’esordio dal primo minuto di Strefezza, affiancato da Diao e Fadera

Le ultime da Milano

Il Milan scenderà in campo per recuperare la gara rinviata a causa della Supercoppa Italiana. Mister Conceiçao sembra intenzionato a confermare l’undici che ha pareggiato contro il Cagliari a San Siro, nonostante le tante occasioni create.

Maignan sarà tra i pali, con il ritorno di Royal sulla fascia destra dopo la squalifica. Al centro della difesa si contendono un posto Tomori e Gabbia, mentre gli altri titolari dovrebbero essere Thiaw e Theo Hernandez. A centrocampo, Musah è favorito su Bennacer per affiancare Fofana, con Reijnders in posizione leggermente più avanzata.

Nel tridente d’attacco ci saranno Pulisic, Morata e Leao, con Okafor fuori dai convocati a causa del trasferimento al Lipsia. Restano indisponibili per infortunio Florenzi e Chukwueze.

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Goldaniga; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone.

Milan (4-3-3): Maignan; Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao.

