Monza-Fiorentina, le probabili formazioni: nella Viola ballottaggio tra Gudmunsson e Beltran

Monza-Fiorentina probabili formazioni del match valido per la ventesima di Serie A in programma stasera alle 20:45 allo U-Power Stadium. Per il Monza, la sfida contro la Fiorentina rappresenta un’occasione cruciale per rilanciare la corsa salvezza. La Fiorentina, reduce da un periodo difficile, punta a ripartire nella seconda metà della stagione con una vittoria in trasferta.

Le ultime da Monza

Bocchetti conferma il 3-4-2-1 come modulo di riferimento. In difesa spazio al trio composto da Izzo, Marì e Carboni, con Pereira e Birindelli sulle fasce, pronti a spingere per mettere in difficoltà la retroguardia viola.

A centrocampo, fiducia a Bondo e Sensi, chiamati a garantire qualità e sostanza. In attacco, Ciurria e Caprari agiranno da supporto al centravanti Djuric, che torna titolare con il compito di finalizzare le occasioni create. Tra i pali, confermato Turati, sempre affidabile in questa stagione.

Le ultime da Firenze

Palladino, ex tecnico del Monza, dovrebbe optare per un 4-2-3-1. De Gea difenderà i pali, con il ritorno di Gosens dal primo minuto nella linea difensiva completata da Dodo, Comuzzo e Ranieri.

A centrocampo, le assenze obbligano l’allenatore a schierare la coppia Mandragora-Adli, con Folorunsho come possibile opzione a gara in corso. Sulla trequarti, ballottaggio tra Gudmundsson e Beltran per affiancare Colpani, che torna titolare in un campo a lui caro, e Sottil. Davanti, il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Kean, che cerca il riscatto dopo alcune prestazioni sottotono.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Sensi, Birindelli; Ciurria, Caprari; Djuric.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli; Gudmundsson (Beltran), Colpani, Sottil; Kean.

