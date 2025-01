Home | Juventus, Giuntoli in missione vuole chiudere per l’attaccante: ma il rebus difesa si complica

Juventus, il mercato di Gennaio entra nel vivo e Giuntoli va in missione per risolvere la questione dell’attaccante da aggiungere alla rosa di Thiago Motta. I bianconeri sono decisi a fare sul serio per Randal Kolo Muani. Dopo che il sogno Joshua Zirkzee sembra sfumato definitivamente, il direttore tecnico è pronto a volare a Parigi per trattare con il PSG.

Kolo Muani, escluso per la terza gara consecutiva dai convocati di Luis Enrique, appare destinato a lasciare il club parigino. La Juventus ha già trovato un accordo con l’attaccante e punta a chiudere l’operazione nei prossimi giorni, per evitare l’inserimento di altri club interessati.

L’obiettivo dei bianconeri è ottenere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, ma il PSG spinge per un obbligo di acquisto a una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro. Nel frattempo, il primo rinforzo del mercato invernale sarà Alberto Costa, terzino destro portoghese del Vitória Guimarães. Il giovane talento sostituirà Danilo e sarà subito a disposizione di Thiago Motta.

Juventus, problemi per il difensore centrale

L’operazione, in fase di chiusura, dovrebbe costare alla Juventus tra i 12 e i 13 milioni di euro. La ricerca di un difensore centrale, invece, si presenta più complessa. Le trattative per Araujo (bloccato dall’infortunio di Inigo Martinez al Barcellona), Silva (il Benfica chiede solo cash) e Hancko (il Feyenoord disposto a cederlo solo a giugno) sono in stallo.

La Juventus non esclude un colpo a sorpresa, sulla scia dell’operazione Costa. Resta chiaro che un nuovo centrale è considerato una priorità per completare la rosa. Con l’accelerazione per Kolo Muani e l’arrivo imminente di Costa, il mercato bianconero accelera, con l’obiettivo di rinforzare la squadra in vista della seconda metà della stagione.

