Napoli, missione compiuta: netta vittoria sul Verona, per il titolo d’inverno dipende dall’Inter

Napoli, mentre il caso Kvaratskhelia tiene banco, con il campione georgiano ormai in uscita e in attesa di raggiungere il Paris Saint Germain, che salvo sorprese dell’ultima ora sarà la sua nuova squadra, gli azzurri di Conte scendono in campo contro il Verona. L’obiettivo è di riuscire a conservare i 4 punti di vantaggio, sia pure “virtuale”, sull’Inter di Simone Inzaghi, che deve ancora recuperare due gare. Dopo i recuperi, si potrà incoronare la squadra “campione d’inverno” di questa stagione.

Il Napoli parte fortissimo e dopo appena 5′ è già in vantaggio: azione insistita di Di Lorenzo sulla fascia destra, Lukaku fa da sponda e il terzino scarica un bel sinistro a giro. La palla coglie il palo ma incoccia nella schiena di uno sfortunatissimo Montipò che sigla una sfortunata autorete: 1-0. Un minuto, e gli azzurri hanno la possibilità di raddoppiare, ma Anguissa spara altissimo su splendido assist di Neres.

Napoli, il capolavoro di Anguissa

Passano 11′ e Lukaku sfiora il gol con un bel tiro a giro dal limite dell’area. La partita è spumeggiante, e al 13′ il Verona va vicino al pareggio con un colpo di testa di Tengsted che sfiora l’incrocio dei pali. Il Napoli si assesta e domina il campo, e riesce a creare diverse situazioni pericolose soprattutto per merito di David Neres, che sulla sinistra imperversa e sforna cross. Su uno di questi McTominay tira a colpo sicuro da pochi passi ma manda alto.

Il Napoli riparte fortissimo nel tentativo di chiuderla, e per tre volte va vicino al gol. Prima un tiro di McTominay viene parato da Montipò, poi è Rahmani con due colpi di testa a far tremare il Verona. Nel primo caso, è Faraoni a salvare sulla linea, nel secondo la palla finisce di poco alta. Poi a partita si assesta, con il Verona che tenta di costruire qualcosa senza però creare pericoli.

Al 61′, il capolavoro di Anguissa: parte da destra, sponda del solito Lukaku e siluro mancino del centrocampista da appena fuori area: palla in rete e partita in ghiaccio, 2-0 per il Napoli. A questo punto i ritmi rallentano, il Napoli pensa più che altro a gestire e il Verona riesce a impegnare Meret solo con un tiro da lontano di Kastanos. Si chiude sul 2-0, e ora nei recuperi dell’Inter si deciderà se la squadra di Conte sarà campione d’inverno.

