Home | All’Inter basta un gol di Darmian per espungare il Penzo e non perdere di vista il Napoli

Venezia-Inter 0-1, ai nerazzurri basta un gol di Darmian per espugnare il “Penzo” e non perdere di vista il Napoli. L’Inter soffre ma riesce a portare a casa tre punti fondamentali, grazie a una rete di Matteo Darmian nel primo tempo. La squadra di Simone Inzaghi accorcia le distanze dal Napoli capolista, portandosi a -1 con due partite da recuperare. Il Venezia lotta fino all’ultimo, sfiorando il pareggio al 74′ con Busio, il cui tiro si infrange sul palo.

Primo tempo: l’Inter crea e passa in vantaggio

Il Venezia inizia con coraggio: al 5′, Nicolussi Caviglia tenta su punizione, ma manda alto. L’Inter risponde subito prendendo il controllo del match e sfiorando il vantaggio con Taremi al 15′, che a pochi passi dalla porta non riesce a concludere a rete su un pallone riconquistato da Lautaro Martinez.

Il gol, però, arriva un minuto dopo: Lautaro si inventa una giocata magistrale, calciando verso la porta, con Stankovic che respinge come può; sulla ribattuta, Darmian è il più rapido e insacca il tap-in per lo 0-1.

Al 26′, il Venezia perde Sagrado per infortunio, sostituito da Haps, un ulteriore segnale delle difficoltà fisiche dei lagunari. L’Inter continua a spingere, con Lautaro e Asllani che mettono alla prova Stankovic senza però trovare il raddoppio.

Secondo tempo: il Venezia cresce, ma manca il pari

Nella ripresa, il Venezia mostra più intraprendenza. Al 48′, Oristanio ci prova dai 20 metri, sfiorando il bersaglio, mentre Doumbia, con un colpo di testa, costringe Sommer alla prima vera parata. L’Inter cerca di addormentare il gioco con un possesso palla insistito, ma fatica a concretizzare.

Al 67′, arriva una clamorosa occasione per i nerazzurri: Frattesi, entrato da poco, raccoglie un’illuminante verticalizzazione di Carlos Augusto e prova di punta, ma Stankovic si supera con una parata eccezionale.

Il Venezia, però, non molla. Al 74′, Busio sfiora il pareggio con un tiro a giro che si stampa sul palo. Pohjanpalo, sul rimbalzo, non riesce a trovare la rete, anche se era in posizione di fuorigioco.

Finale di sofferenza per l’Inter

Nel finale, i padroni di casa spingono alla ricerca del pari. Un sospetto tocco di mano di Zielinski nell’area nerazzurra viene valutato involontario dall’arbitro Piccinini, evitando un possibile rigore per il Venezia. All’ultimo minuto di recupero, Pohjanpalo ha un’ultima chance, ma il suo tiro dal limite è centrale e viene controllato da Sommer.

L’Inter porta a casa una vittoria importante, ma non senza sofferenza. La squadra di Inzaghi si avvicina al Napoli, che sarà impegnato stasera, mentre il Venezia dimostra carattere ma resta con zero punti. I nerazzurri dovranno lavorare sulla precisione sotto porta per evitare rischi simili nelle prossime partite.

Leggi anche: