Un Milan volenteroso ma sterile sbatte sullo scoglio Cagliari: finisce in pareggio a San Siro

Milan-Cagliari 1-1, i rossoneri volenterosi ma imprecisi e sterili in attacco non superano i sardi: ottimo pareggio per Nicola a San Siro. Il Milan di Sergio Conceição continua a mostrare progressi sul piano del gioco, ma i problemi dell’era Fonseca non sembrano ancora risolti. Nella sfida contro il Cagliari, i rossoneri si sono mostrati aggressivi e propositivi, creando diverse occasioni. Tuttavia, la mancanza di cattiveria sotto porta e i soliti errori difensivi hanno consentito ai rossoblù di strappare un pareggio prezioso a San Siro.

Primo tempo: un Milan aggressivo, ma il Cagliari sfiora il colpo

La partita si apre con ritmi compassati, con entrambe le squadre impegnate a studiarsi. La prima occasione degna di nota arriva al 7′ con un tentativo acrobatico di Viola su assist di Zappa, che però termina lontano dalla porta difesa da Maignan. Il Milan, padrone del gioco, risponde al 9′ con un tiro di Leão, ma Caprile, all’esordio con i rossoblù, si fa trovare pronto.

I rossoneri continuano a spingere, ma senza efficacia: al 18′ e al 19′ ci provano prima Pulisic e poi Reijnders, entrambi con conclusioni che non creano troppi problemi al portiere avversario. Il Cagliari, pur soffrendo, resta compatto e cerca di ripartire. La migliore occasione del primo tempo capita proprio ai sardi al 40′, quando Felici si accentra e tenta il tiro a giro, costringendo Maignan a una parata spettacolare che evita il vantaggio ospite.

Nonostante il predominio territoriale del Milan per gran parte del primo tempo, il risultato resta bloccato sullo 0-0, con un Cagliari ben organizzato e capace di mettere in difficoltà la difesa rossonera nei momenti giusti.

Secondo tempo: Morata illude, Zortea sorprende

La ripresa inizia con un Milan più determinato. Al 48′ Pulisic sfiora il gol con una splendida giocata: controllo di sinistro e tiro di destro dal limite, che si stampa sulla traversa con Caprile ormai battuto. Il gol, nell’aria da qualche minuto, arriva al 51′: Theo Hernandez avvia l’azione, Pulisic calcia al volo e costringe Caprile a una respinta corta. Sulla ribattuta, Morata è il più lesto e insacca a porta vuota, facendo esplodere San Siro.

La gioia rossonera, però, dura appena quattro minuti. Al 55′ una palla persa ingenuamente da Fofana apre il contropiede del Cagliari, orchestrato da uno straordinario Felici. Il giovane talento sardo serve Zortea al limite dell’area, e il terzino non sbaglia: diagonale preciso e pareggio rossoblù, con Maignan apparso poco reattivo nella circostanza.

Ultima mezz’ora: tanto pressing, poca concretezza

Il Milan tenta di riprendere il controllo della partita, ma manca precisione nelle giocate finali. Caprile si supera al 61′ su una conclusione ravvicinata di Pulisic, e i successivi ingressi di Abraham non migliorano la situazione. L’attaccante inglese spreca due ghiotte occasioni davanti alla porta, alimentando i rimpianti rossoneri.

Nonostante il costante pressing e un paio di mischie pericolose nel finale, il Milan non riesce a trovare il gol vittoria. Dall’altra parte, il Cagliari si difende con ordine e porta a casa un punto prezioso, grazie anche alla straordinaria prestazione di Caprile e all’efficacia di Felici nelle ripartenze.

