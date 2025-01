L’Atalanta si salva a Udine grazie ad un super Carnesecchi: friulani sfortunati, due legni per Sanchez

Udinese-Atalanta 0-0, un super Carnesecchi salva la Dea da una sconfitta sul campo dei friulani, generosi ma sfortunati con due legni colpiti da Alexis Sanchez. Al Bluenergy Stadium di Udine, la sfida termina a reti bianche, con poche emozioni e tanti rimpianti soprattutto per gli ospiti. I nerazzurri mancano l’occasione di avvicinarsi al vertice della classifica, mentre i padroni di casa conquistano un punto prezioso, allungando a tre la serie di risultati utili consecutivi.

Un’Udinese brillante e sfortunata

La squadra di Kosta Runjaic si conferma un avversario ostico per l’Atalanta. Sin dai primi minuti, i friulani si mostrano solidi e aggressivi, annullando il dinamismo degli uomini di Gian Piero Gasperini. L’Udinese si rende pericolosa con Thauvin, che sfiora il palo, e colpisce due legni con Sanchez. A queste occasioni si aggiunge un tentativo ravvicinato di Bijol, ma un super Carnesecchi nega il gol con una parata decisiva.

Infortuni e difficoltà nerazzurre

La giornata storta dell’Atalanta viene aggravata dall’infortunio di Berat Djimsiti, costretto a uscire a metà primo tempo a causa di un trauma cranico dopo uno scontro con Ehizibue. Il difensore viene sostituito da Hien, ma la tenuta della retroguardia nerazzurra non viene compromessa. Tuttavia, davanti la Dea è irriconoscibile: né Lookman, né De Ketelaere, né gli altri riescono a trovare spazi contro l’arcigna difesa dell’Udinese.

Secondo tempo senza spunti

La ripresa segue lo stesso copione del primo tempo. L’Atalanta fatica a imporre il suo gioco e non riesce a creare pericoli concreti. Nemmeno gli ingressi di Zaniolo, Samardzic e Brescianini cambiano le sorti dell’incontro. L’Udinese, nonostante la perdita per infortunio di Ehizibue, continua a reggere l’urto e chiude tutti gli spazi, mantenendo alta l’attenzione fino al triplice fischio.

Con questo risultato, l’Atalanta incappa nel secondo 0-0 consecutivo, perdendo un’occasione importante per avvicinarsi alla vetta della classifica, dove il Napoli resta al comando. L’Udinese, invece, strappa applausi al proprio pubblico per una prestazione solida e coraggiosa, guadagnando un punto che potrebbe rivelarsi importante in ottica salvezza. Un match combattuto sul piano fisico, ma avaro di emozioni, che lascia l’amaro in bocca a Gasperini e soddisfazione tra le fila friulane.

