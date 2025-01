Home | Il Lecce espugna il Castellani, tre punti d’oro in chiave salvezza nel segno di Krstovic

Empoli-Lecce 1-3, i salentini espugnano il Castellani con una partita cinica: tre punti d’oro in chiave salvezza, nel segno di Krstovic autore di una doppietta. Successo fondamentale, ma sofferto, per il Lecce sul campo dell’Empoli. I giallorossi si impongono per 3-1 grazie alla doppietta di Nikola Krstovic e al gol iniziale di Tete Morente, lasciando agli azzurri il solo acuto di Liberato Cacace

🟡🔴 𝙑𝙞𝙩𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙎𝙪𝙥𝙚𝙧𝙡𝙖𝙩𝙞𝙫𝙖 Lecce a quota 20 punti in classifica 1-3 il finale #EmpoliLecce #SerieAEnilive pic.twitter.com/Mn1YOSXkzT — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 11, 2025

Primo tempo dominato dal Lecce

Gli uomini di Marco Giampaolo partono fortissimo, indirizzando subito la gara. Al 6’, Tete Morente apre le marcature sfruttando un’azione personale di Pierotti che Krstovic non era riuscito a concludere. Ma il centravanti montenegrino si riscatta appena cinque minuti dopo: all’11’, su una rimessa laterale battuta da Morente, realizza al volo il gol del raddoppio, portando il Lecce sul 2-0.

L’Empoli reagisce nella ripresa ma Krstovic chiude la partita

Nella seconda metà di gara, la squadra di Roberto D’Aversa cambia atteggiamento. Dopo un avvio deciso, trova il gol che accorcia le distanze al 47’ grazie a Liberato Cacace, abile a sfruttare un colpo di testa di Gyasi. Da quel momento, l’Empoli domina il possesso e spinge alla ricerca del pareggio, ma tra imprecisioni sotto porta e sfortuna, i tentativi non vanno a buon fine.

Nel finale, con l’Empoli sbilanciato in avanti, il Lecce trova il colpo del KO. Nei minuti di recupero, ancora Krstovic sigla il definitivo 3-1, firmando una doppietta che lo porta a quota 6 reti in campionato.

