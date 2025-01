Torino-Juventus, le probabili formazioni: Motta con Nico Gonzalez “falso nove”

Torino-Juventus probabili formazioni del derby della Mole valido per la ventesima di Serie A che si gioca oggi alle 18 all’Olimpico Grande Torino. Il derby della Mole promette spettacolo e intensità, con entrambe le squadre a caccia di punti per i rispettivi obiettivi. Per la Juve in particolare passaggio delicato in un calendario che a gennaio vede numerosi e importanti impegni.

Le scelte di Vanoli

Il Torino si avvicina al derby con alcune incertezze legate alle condizioni di Ricci e Coco. Entrambi i giocatori saranno valutati fino all’ultimo, ma c’è ottimismo per un recupero in extremis. Se disponibili, Ricci agirà in mediana accanto a Linetty e Vlasic, mentre Coco sarà schierato in difesa con Vojvoda e Maripan. Sulle fasce, Lazaro e Sosa partono favoriti per un posto da titolari. In attacco, Vanoli sembra orientato a schierare Sanabria, che supera Karamoh nel ballottaggio, accanto ad Adams, pronto a vivere il suo primo derby della Mole dopo l’assenza nella sfida di andata.

Le scelte di Thiago Motta

Dopo la delusione in Supercoppa, la Juventus arriva al derby con qualche problema di formazione. Vlahovic e Conceição sono indisponibili, mentre Locatelli è squalificato. Thiago Motta dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Di Gregorio tra i pali. In difesa, Savona sarà confermato a destra, al centro spazio a Gatti e Kalulu, mentre a sinistra il ballottaggio tra Cambiaso e McKennie è ancora aperto. A centrocampo Koopmeiners dovrebbe sostituire Locatelli, con Thuram al suo fianco. La novità potrebbe essere Douglas Luiz sulla trequarti, supportato sugli esterni da Yildiz e Mbangula. In avanti, Nico Gonzalez è pronto a guidare l’attacco in assenza di Vlahovic.

Probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Sava; Vojvoda, Maripan, Coco; Lazaro, Ricci, Linetty, Sosa; Vlasic; Sanabria, Adams.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Thuram; Yildiz, Douglas Luiz, Mbangula; Nico Gonzalez.

