Udinese-Atalanta, le probabili formazioni: Gasperini con De Ketelaere e Lookman in attacco, emergenza per Runjaic

Udinese-Atalanta probabili formazioni del match valido la ventesima giornata di Serie A che si gioca domani alle 15 allo stadio “Friuli”. L’Udinese affronta l’Atalanta con una situazione complicata in attacco, essendo priva di punte centrali di ruolo: Davis ha subito una ricaduta, mentre Lucca è squalificato. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini punta a mantenere il passo del Napoli in vista dello scontro diretto.

Le ultime da Udine

L’allenatore Runjaic sta studiando le migliori soluzioni per il reparto offensivo bianconero, azzoppato dalle assenze di Lucca e Davis. Tra i pali ci sarà Sava, mentre in difesa giocheranno Solet, Bijol e uno tra Toure e Kristensen. Sulle fasce spazio a Zemura ed Ehizibue, mentre a centrocampo Karlstrom e Lovric sono sicuri del posto, con il ballottaggio tra Payero ed Ekkelenkamp per completare la linea. L’olandese potrebbe essere impiegato anche più avanzato, ma in tal caso Iker Bravo sarebbe il candidato naturale al fianco di Thauvin. Rimane da valutare l’opzione Sanchez, con il cileno pronto a subentrare a gara in corso, dato che non ha ancora molti minuti nelle gambe.

Le ultime da Bergamo

Gasperini deve fare i conti con l’assenza dei due centravanti disponibili in rosa: una che dura da mesi, quella di Scamacca, ed una recente, quella di Retegui. Tra i pali ci sarà Carnesecchi, mentre in difesa Djimsiti è in vantaggio su Hien, con Kossounou e Kolasinac a completare il reparto arretrato. Sulle corsie esterne agiranno Bellanova e Ruggeri, con De Roon ed Ederson a formare la diga di centrocampo. In avanti, conferme per Pasalic, De Ketelaere e Lookman.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Sava; Solet, Bijol, Toure; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Payero, Zemura; Iker Bravo, Thauvin.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

