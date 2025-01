Juventus, scelto l’attaccante per Gennaio: c’è l’accordo con il giocatore

La Juventus ha finalmente scelto i giocatore da aggiungere alla rosa a Gennaio per rafforzare il reparto offensivo e affiancare Vlahovic. Dalla lista dei possibili prescelti, alla fine è spuntato Kolo Muani, visto come l’attaccante ideale per rinforzare il reparto offensivo. L’attuale centravanti del PSG ha espresso la volontà di trasferirsi a Torino, complice una situazione difficile a Parigi, dove il tecnico Luis Enrique sembra non considerarlo una pedina fondamentale.

Fra Kolo Muani e la Juventus è stato già trovato l’accordo. La notizia, riportata da Tuttosport, alimenta l’ottimismo tra i dirigenti bianconeri, decisi a trovare un accordo anche con il Psg per portare il giocatore in Italia già durante la finestra di mercato invernale. Kolo Muani piace molto sia al direttore sportivo Cristiano Giuntoli sia a Thiago Motta, che lo ritiene perfetto per il ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco.

Il giocatore, separato in casa a Parigi, potrebbe avere alla Juve più spazio e opportunità di dimostrare il proprio valore, specie considerando le difficoltà di Dusan Vlahovic e la mancanza di alternative affidabili al serbo per il ruolo di prima punta. Il trasferimento di Kolo Muani alla Juventus resta però legato al raggiungimento di una formula che soddisfi entrambi i club.

Juventus, si cerca la quadra con il Psg

Acquistato dal Psg per circa 100 milioni di euro un anno e mezzo fa, l’attaccante francese non è un’opzione economica. La Juventus punta a ottenere il giocatore in prestito, una formula che consentirebbe di distribuire i costi, soprattutto quelli legati all’ingaggio. Attualmente, lo stipendio di Kolo Muani si aggira sui 12 milioni di euro lordi annui, una cifra troppo elevata per le casse bianconere.

L’obiettivo della Juventus sarebbe far sì che il Psg si accollasse almeno la metà dello stipendio per i sei mesi rimanenti della stagione. Le trattative in corso, dunque, si focalizzano su questo aspetto, così da chiudere l’operazione senza gravare eccessivamente sul bilancio del club torinese. L’arrivo di Kolo Muani rappresenterebbe un’importante operazione per la Juventus, che mira a rinforzare una squadra già competitiva ma con lacune evidenti in attacco.

Il giocatore, che vanta un’ottima capacità di giocare sia come terminale offensivo sia come supporto per i compagni, potrebbe diventare un tassello fondamentale per il progetto tecnico bianconero. Resta da vedere se il Psg accetterà le condizioni proposte dalla Juventus. Nel frattempo, il “sì” del giocatore rappresenta un primo passo cruciale verso il trasferimento a Torino.

