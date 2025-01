Empoli-Lecce, le probabili formazioni: D’Aversa con la coppia Esposito-Colombo in attacco

Empoli-Lecce probabili formazioni del match valido per la ventesima giornata di Serie A che si gioca oggi alle 15 al “Castellani”. E’ un importante scontro diretto per la corsa salvezza, con l’Empoli in una situazione più tranquilla ma con entrambe le squadre a caccia di punti fondamentali.

Le ultime da Empoli

L’Empoli arriva alla sfida con la possibilità di schierare una formazione vicina a quella ideale. Mister Roberto D’Aversa punterà sulla difesa titolare, composta da Goglichidze, Ismajli e Viti, per garantire solidità nel reparto arretrato. A centrocampo le corsie saranno presidiate dagli imprescindibili Gyasi e Pezzella, mentre la zona centrale presenta ancora qualche dubbio. Al momento Anjorin e Grassi sembrano sicuri del posto, con Henderson e Maleh in ballottaggio per completare il reparto. In attacco confermato il tandem Colombo-Esposito, reduci da una prestazione convincente contro il Venezia e sempre più affiatati.

Le ultime da Lecce

Il Lecce si presenta in emergenza, con diverse assenze che complicano le scelte di formazione. Oltre ai lungodegenti Banda, Gaspar e Berisha, mister Giampaolo deve fare i conti con gli infortuni di Rafia e Gallo. Davanti a Falcone, la linea difensiva vedrà protagonisti Guilbert, Baschirotto, Jean e Dorgu. In mediana spazio a Pierret e Coulibaly, mentre Helgason sembra favorito su Ramadani per sostituire l’indisponibile Rafia. In attacco, Pierotti è pronto a sostituire Dorgu nel tridente, completato da Morente, che insidia Karlsson per un posto sulla sinistra, e Krstovic come punta centrale.

