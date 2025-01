Home | La Lazio in 10 per oltre mezz’ora concede il pari al Como all’Olimpico: ossigeno per i ragazzi di Fabregas

Lazio-Como 1-1, i biancocelesti in 10 per oltre mezz’ora concedono il pari al Como all’Olimpico: ossigeno per i ragazzi di Fabregas. Un punto a testa per Lazio e Como nella sfida dell’Olimpico, decisa dalle reti di Boulaye Dia nel primo tempo e Patrick Cutrone nella ripresa. Una gara dai due volti, con un avvio a favore degli ospiti e una Lazio capace di reagire prima di subire il pareggio in inferiorità numerica.

Un Como brillante in avvio, poi il lampo di Dia

Gli uomini di Cesc Fabregas sono partiti forte, sfiorando il gol nei primi minuti. Nico Paz, smarcato a tu per tu con Provedel, ha fallito clamorosamente la finalizzazione, mentre Kempf ha colpito l’incrocio dei pali con un poderoso colpo di testa. Ancora Paz ha provato a sorprendere Provedel con un sinistro a giro, ma la conclusione è terminata di poco a lato.

Dopo un avvio difficile, la Lazio ha trovato equilibrio e incisività. Al 33′, i biancocelesti hanno sbloccato il match con Boulaye Dia: una palla recuperata da Isaksen ha innescato Guendouzi, che ha servito un filtrante perfetto per l’attaccante senegalese. Dia ha controllato con il destro, rientrato sul sinistro e piazzato un rasoterra chirurgico sul secondo palo, battendo l’esordiente Butez. Da segnalare anche l’uscita forzata di Nico Paz per un intervento duro di Gigot, con il Como costretto a inserire Diao al suo posto.

L’ingenuità di Tchaouna e il pareggio lariano

La ripresa si è aperta con un episodio cruciale: Loum Tchaouna, già ammonito, ha commesso un secondo fallo ingenuo a centrocampo, rimediando il cartellino rosso al 56′. Con la Lazio in dieci uomini, il Como ha preso il controllo del gioco e al 72′ è arrivato il pareggio.

Strefezza ha crossato dalla destra, trovando in area Patrick Cutrone, che di testa ha battuto Provedel. Decisiva la marcatura errata di Marusic, in ritardo sulla diagonale difensiva.

Nonostante il forcing finale, nessuna delle due squadre è riuscita a creare occasioni significative per conquistare i tre punti. Il risultato finale premia la reazione del Como e lascia qualche rimpianto alla Lazio, condizionata dall’espulsione.

Leggi anche: