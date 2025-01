Lazio-Roma, Hummels racconta cosa è successo veramente nella rissa con Castellanos

Il derby tra Roma e Lazio, sempre carico di tensione e agonismo, è stato caratterizzato da una rissa nei minuti finali tra il difensore giallorosso Mats Hummels e l’attaccante biancoceleste Taty Castellanos. Uno scontro acceso in campo ha portato all’espulsione dell’argentino, che ha colpito il suo avversario con un calcio da terra.

Castellanos-Hummels e Paredes-Rovella 💥

Il finale del derby è infuocato 🔥⚔️



🎤 @DavideBernardi6

Bordocam #RomaLazio è disponibile ora su #DAZN! 📲 pic.twitter.com/eikZePWA6w — DAZN Italia (@DAZN_IT) January 9, 2025

L’episodio ha alimentato le polemiche post-partita, e ora il tedesco che ha deciso di svelare alcuni retroscena sull’accaduto, non risparmiandosi anche un pizzico di autocritica. Intervenendo nel podcast tedesco “Alleine ist schwer” (“Da soli è difficile”), Mats Hummels, 36 anni, ha raccontato l’atmosfera di alta tensione che si respirava in campo.

“La tensione era già alta per tutta la partita. Tra noi due c’era un confronto continuo, come capita spesso tra attaccante e difensore. Poi le cose sono degenerate“. Il difensore ha ammesso che quanto accaduto non è stato del tutto casuale: “Ci sono stati momenti di provocazione da entrambe le parti. Forse ho accentuato un po’ l’episodio, ma nel calcio è normale cercare di influenzare l’arbitro in certe situazioni”.

“C’era stato un fallo classico, solido, nulla di grave”, ha spiegato Hummels. “Poi siamo finiti uno sopra l’altro. Lì mi ha dato un calcio nella coscia. Mi ha colpito dal nulla e mi ha fatto arrabbiare, come avete potuto vedere: prendere a calci qualcuno è una cosa molto antisociale“. Poi, però, arriva anche il mea culpa del tedesco: “Mi ha dato una piccola testata, ma la mia caduta non era necessaria“.

Roma-Lazio, un derby sempre teso

Secondo quanto riportato da Hummels, la miccia si era accesa ben prima dell’episodio che ha portato all’espulsione. Il contatto tra i due era solo l’apice di un confronto che si era trascinato per tutti i 90 minuti di gioco: “Non ci siamo risparmiati, né nei contrasti né nelle parole. Alla fine, però, lui ha reagito in modo esagerato, e l’arbitro non ha potuto fare altro che espellerlo”.

La rissa tra Hummels e Castellanos si inserisce nella lunga lista di episodi controversi che caratterizzano il derby della Capitale. La tensione emotiva e gli strascichi polemici sembrano non mancare mai in un incontro così sentito.

Leggi anche: