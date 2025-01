Claudio Ranieri: “Vi spiego i segreti della vittoria nel derby”, cosa si aspetta ora il Mister dalla sua Roma

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, è uno specialista dei derby capitolini, e ieri ne ha vinto uno molto importante per il rilancio della sua squadra. Dopo il trionfo nel match contro i biancocelesti, l’esperto Mister ha parlato dei particolari che hanno portato alla vittoria dei suoi contro gli uomini di Baroni, partendo da un nome importante e discusso.

Ranieri è quello che toglie Totti e De Rossi sotto di un gol al #derby e poi lo vince. Ed è quello che fa fa fuori Pellegrini in conferenza stampa e che lo schiera titolare nella partita più importante della stagione.

Mai fidarsi der sor Claudio #Ranieri #RomaLazio pic.twitter.com/aiy5S3yNYb — Simone Santucci (@simsantucci) January 5, 2025

Ranieri, infatti, ha elogiato soprattutto Lorenzo Pellegrini, sottolineando la determinazione del centrocampista e il ritrovato spirito di squadra della formazione giallorossa. “Sabato Pellegrini è venuto a parlarmi, e ho capito che aveva una voglia matta di essere il nostro capitano nel derby,” ha raccontato Ranieri nel post-partita ai microfoni di Dazn.

“Non mi ha chiesto di giocare, sono io che ho capito che la sua voglia andava dove volevo io. Ha il gol nel sangue ed è uno dei migliori centrocampisti italiani sotto questo aspetto. Ero convinto che avrebbe fatto una grande partita“. La fiducia di Ranieri è stata ripagata con un’eccellente prestazione di Pellegrini, che ha contribuito in modo decisivo alla vittoria nel match più sentito dai tifosi.

Claudio Ranieri: ora la Roma è una squadra

“Adesso siamo squadra“, ha proseguito Ranieri. “Ognuno sa quello che deve fare e sa aiutarsi l’un l’altro. Dopo un girone d’andata non bello, dobbiamo far vedere che ci siamo e che abbiamo passato la nottata“. Il tecnico ha anche posto l’attenzione sulla prossima sfida contro il Bologna: “Mi aspetto una bella prestazione. Sarebbe tremendo andare lì e non ripetere quanto fatto nel derby. Poi il risultato dipende da molti episodi, ma noi dobbiamo lottare come stasera”.

Ranieri ha dimostrato ancora una volta di essere un vero “mister derby“, con cinque vittorie su cinque contro la Lazio nel corso della sua carriera. Sulla sua permanenza in panchina, ha commentato: “Io sono disponibile a stare qui fino alla fine dell’anno, poi Dio vedrà. Quando arrivo in una squadra mi metto l’elmetto e lavoro come so fare, cercando di ridare fiducia e autostima ai ragazzi”.

“La qualità di questa squadra è altissima, ma va infarinata con la voglia di arrivare al risultato”, ha spiegato il Mister. Ranieri ha espresso rammarico per la rissa scoppiata nel finale: “Mi è dispiaciuto e l’ho detto a Baroni“. Con una squadra che sembra aver ritrovato equilibrio e fiducia, il tecnico giallorosso punta a mantenere alta la concentrazione per affrontare al meglio il prosieguo della stagione.

