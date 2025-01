Lazio, Baroni amaro dopo il Derby: “Presi due gol brutti ed evitabili, abbiamo difficoltà in attacco”

La sconfitta nel derby contro la Roma pesa e Marco Baroni, tecnico della Lazio, non nasconde la sua delusione: “Abbiamo preso due brutti gol e nel primo tempo siamo mancati di ritmo. La posizione del trequartista è troppo importante, ma oggi abbiamo faticato a trovare velocità di manovra per sfruttare gli esterni”, ha spiegato nel post-partita il tecnico dei biancocelesti.

🎙️ “Abbiamo preso due brutti gol, la squadra nel primo tempo è mancata di ritmo. Abbiamo fatto fatica nel cercare velocità di manovra.

Prendere due gol così dispiace, nel secondo tempo fatto una gara da #Lazio”.

Errori decisivi in avvio, poi le difficoltà offensive

Baroni si sofferma sui momenti chiave: “I due gol presi sono stati evitabili, e ci hanno messo in difficoltà. Dispiace per i tifosi, che meritavano una prestazione migliore. Nella ripresa, però, ho visto una reazione: abbiamo fatto la partita e questo è un punto da cui ripartire”.

Tra le decisioni più discusse c’è stata la scelta di schierare Dele Bashiru dal primo minuto: “Siamo in difficoltà in attacco: Pedro è ancora fermo e Noslin non è al meglio. Abbiamo optato per un centrocampista che potesse darci profondità, ma la manovra è stata troppo lenta e i due gol ravvicinati hanno complicato tutto”. Nonostante le difficoltà iniziali, Baroni sottolinea i miglioramenti nella ripresa: “Abbiamo alzato il ritmo e condotto la gara come sappiamo fare. Questo è il nostro modo di giocare e non possiamo rinunciarci”.

Uno sguardo al mercato, ma gli infortuni non devono essere un alibi

Il tecnico biancoceleste non si tira indietro davanti alle domande sulle prossime mosse di mercato: “Stiamo lavorando con la società e il direttore per far crescere i giocatori che abbiamo. Dele Bashiru, ad esempio, deve migliorare nel posizionamento e nella gestione della palla tra le linee. Quando parte da mediano, rende meglio”.

La rosa corta e gli infortuni non devono essere un alibi: “Ci mancano giocatori importanti come Vecino, ma dobbiamo fare fronte a queste difficoltà. L’identità di squadra viene prima di tutto, e nel secondo tempo l’ho vista”. Baroni, dunque, invita a guardare avanti con fiducia: “La reazione mostrata nella ripresa è un punto di partenza. Ora dobbiamo lavorare per garantire una continuità di prestazione su tutta la partita”.

