Il Torino soffre tra le contestazioni del pubblico di casa: finisce a reti inviolate con il Parma

Torino-Parma 0-0, partita avara di spettacolo al “Grande Torino”: finisce a reti inviolate, con il pubblico di casa che contesta il presidente Cairo. Poche emozioni in campo, ma una serata intensa sul piano emotivo e sugli spalti quella dello stadio Olimpico Grande Torino, teatro dello 0-0 tra Torino e Parma. La partita, valida per la 19ª giornata di Serie A, ha offerto qualche sprazzo di gioco ma nessuna rete, lasciando un senso di incompiutezza per entrambe le squadre.

Primo tempo: un gol annullato e poche scintille

La partita si accende brevemente attorno al decimo minuto. Suzuki, all’esordio stagionale in porta per il Torino, salva su Adams con un riflesso decisivo. Poco dopo, il Parma trova la rete con Mihaila, ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Cancellieri nell’azione precedente.

Da lì in avanti, è il Torino a cercare di prendere l’iniziativa, ma le offensive granata si rivelano sterili, senza mai impensierire seriamente la retroguardia emiliana.

Secondo tempo: un palo e le parate decisive

Nella ripresa, il Parma cresce e si rende pericoloso. Al 63′, il subentrato Bonny si inventa un’azione personale e costringe Milinkovic-Savic a una splendida parata con un destro a giro. Subito dopo, è ancora Mihaila a sfiorare il vantaggio: il suo destro dal limite si stampa sul palo, lasciando il Parma con il rimpianto di un gol mancato per un soffio.

Il Torino, in difficoltà per lunghi tratti, ha l’occasione migliore in pieno recupero: al 95′, Linetty prova il colpo dalla distanza trovando l’angolo alto, ma Suzuki risponde con un intervento straordinario che salva il risultato.

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ad entrambe le squadre

Il pareggio lascia insoddisfatte entrambe le squadre. Il Torino, nonostante il supporto del proprio pubblico, fatica a trovare soluzioni offensive convincenti, mentre il Parma, più propositivo, può recriminare per il palo colpito da Mihaila e le occasioni sprecate.

La situazione granata, già tesa per motivi extracampo, rischia di complicarsi ulteriormente, mentre gli uomini di Vanoli tornano a casa con un punto che muove la classifica ma lascia l’amaro in bocca.

