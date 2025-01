Roma-Lazio, le probabili formazioni del derby della Capitale: Ranieri con Dovbyk e Dybala in attacco

Roma-Lazio probabili formazioni del derby della Capitale che chiude il girone d’andata della Serie A: fischio d’inizio alle 20:45. Il derby romano rappresenta molto più di una partita: è un momento di passione, identità e rivalità che coinvolge un’intera città. Con entrambe le squadre in piena corsa per i rispettivi obiettivi stagionali, l’atmosfera si preannuncia incandescente.

Le scelte di Ranieri

Claudio Ranieri dovrebbe confermare il collaudato 3-5-2 visto a San Siro. In porta ci sarà Svilar, protetto dalla linea difensiva composta da Mancini, Hummels e Ndicka, che stanno offrendo grande solidità.

A centrocampo, la coppia Koné-Paredes, ormai irrinunciabile, sarà affiancata da Pisilli. Sulle fasce spazio ad Angelino a sinistra e a Saelemaekers a destra. In attacco, Dovbyk e Dybala avranno il compito di scardinare la difesa biancoceleste, con El Shaarawy in vantaggio su Pellegrini per completare in caso di forfait dell’argentino.

Le scelte di Baroni

Marco Baroni, dall’altra parte, si affida ai suoi uomini migliori. Tra i pali ci sarà Provedel, mentre la difesa sarà composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares. A centrocampo, confermato il terzetto con Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru. In attacco, Zaccagni e Castellanos saranno affiancati da Isaksen, che dovrebbe partire titolare a causa dell’assenza di Pedro per infortunio.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemakers, Pisilli, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, Dovbyk.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavarese; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

