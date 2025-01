Home | Lecce e Genoa non si fanno male, pareggio al Via Del Mare che serve più al Grifone

Lecce-Genoa 0-0, salentini e liguri non si fanno male: finisce a reti inviolate al Via del Mare, un pareggio che serve più al Grifone che ai giallorossi di Gianpaolo. Partita giocata a ritmi non elevati tra le due squadre, caratterizzata dai numerosi legni colpiti: uno per il Lecce e due, addirittura nella stessa azione, per il Genoa.

Tre legni nel primo tempo, ma nessun gol

La cronaca del primo tempo può essere condensata in tre episodi chiave: un palo di Nikola Krstovic a metà frazione e una doppia traversa centrata dai rossoblù nella stessa azione, prima con Morten Thorsby e poi con Andrea Pinamonti. Per il resto, tanto equilibrio e tattica, con il Lecce leggermente più propositivo ma incapace di impegnare seriamente Leali tra i pali del Genoa.

Ripresa, Lecce più intraprendente ma il gol non arriva

Nel secondo tempo, il Lecce ha provato con maggiore insistenza a cercare la rete del vantaggio. L’occasione più nitida è capitata sui piedi di Dorgu, ma ancora una volta Leali si è fatto trovare pronto, negando ai salentini la gioia del gol.

Nel finale, Giampaolo ha gettato nella mischia anche il nuovo arrivo Jesper Karlsson e quindi Rebic, ma nessuno dei due ha avuto l’impatto sperato nei pochi minuti a disposizione. Rimane invece un’occasione mancata per Mario Balotelli, rimasto in panchina per tutta la partita.

Leggi anche: