Il Napoli travolge la Fiorentina e va in fuga in vetta alla A: fioccano i gol al “Franchi”

Fiorentina-Napoli 0-3, gli Azzurri di Conte travolgono la Viola e mandano un messaggio chiarissimo in chiave scudetto, tra gol annullati ed errori degli avversari. Prestazione solida e cinica quella del Napoli, mentre la Fiorentina, è chiamata a riflettere su una partita in cui le scelte iniziali di Palladino (la difesa a 3) e gli errori individuali hanno fatto la differenza.

Primo tempo equilibrato, ma il Napoli passa

La sfida tra Fiorentina e Napoli si apre con un minuto di silenzio in memoria di Aldo Agroppi, ex allenatore dei viola. Palladino sorprende tutti schierando i padroni di casa con una difesa a tre, mentre Conte avanza Spinazzola sulla trequarti. La Fiorentina inizia con determinazione, spingendosi in avanti senza però creare reali pericoli per Meret.

Al quarto d’ora, Olivera insacca dopo uno scambio con Lukaku, ma il gol è annullato per fuorigioco. L’episodio scuote il Napoli, che comincia a premere con maggiore intensità, mentre la Fiorentina fatica a ripartire. E al 29′ passa la squadra di Conte con la sponda di Lukaku che apre il varco per l’azione personale di Neres: il brasiliano è bravo a portarsi il pallone sul destro e battere De Gea. Al 33’, un altro episodio controverso: Kean trova la rete, ma il VAR conferma un tocco di mano nel controllo sul cross di Sottil. La prima frazione si chiude a reti inviolate, ma con il Napoli in evidente controllo.

Lukaku e McTominay chiudono i conti

Il secondo tempo si apre senza cambi, ma al 53’ la partita svolta: Moreno perde palla in area e atterra Anguissa. Lukaku si presenta dal dischetto e non sbaglia, portando il Napoli sull’1-0. La Fiorentina prova a reagire e Palladino torna alla difesa a quattro, inserendo un attaccante in più. L’assalto sembra pagare, ma Meret e Rrahmani si superano nella stessa azione, negando il gol ai viola.

Al 68’, il Napoli approfitta di un errore di Dodo: Anguissa ruba palla, il rinvio corto di Comuzzo favorisce McTominay, che segna il 2-0. Il gol spegne definitivamente le speranze della Fiorentina. Gli ultimi venti minuti vedono la Fiorentina cercare disperatamente di riaprire la gara, ma senza successo. Il Napoli, invece, dilaga e chiude i conti con il terzo gol. Una vittoria netta che lancia un messaggio chiaro alle rivali per lo Scudetto.

