Hellas Verona-Udinese, le probabili formazioni: Zanetti ancora con Sarr e Tengsted insieme

Hellas Verona-Udinese probabili formazioni del match valido per la diciannovesima di Serie A che si gioca stasera alle 20.45 al “Bentegodi”. Derby triveneto stasera, altra sfida importante per i ragazzi di Zanetti per allontanarsi dalla zona retrocessione e per i bianconeri di Runjaic per consolidare la buona classifica attuale. Di seguito le probabili formazioni delle squadre.

Hellas Verona, le scelte di mister Zanetti

Dopo il successo contro il Bologna, l’Hellas di Paolo Zanetti punta a proseguire il buon momento di forma. Il tecnico dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 con Montipò tra i pali, Magnani, Coppola e Ghilardi in difesa. A centrocampo Tchatchoua agirà sulla destra e Lazovic sulla sinistra, con Serdar e Duda centrali. Sulla trequarti spazio a Suslov e Sarr, mentre il riferimento offensivo sarà Tengstedt.

Udinese, l’11 scelto da Runjaic

Mister Runjaic conferma il 3-5-2 per affrontare un Verona in ripresa. In porta ci sarà Sava, con Toure, Bijol e Kabasele a formare la linea difensiva. Sulle fasce Ehizibue e Zemura, mentre in mezzo al campo Lovric e Karlstrom saranno affiancati da Payero, in ballottaggio con Ekkelenkamp. In attacco Thauvin supporterà Lucca.

Entrambe le squadre cercano punti importanti per chiudere al meglio il girone d’andata. La sfida promette equilibrio, con l’Hellas che può contare sul sostegno del pubblico di casa.

