Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni: Conte lancia Spinazzola nel tridente d’attacco

Fiorentina-Napoli probabili formazioni della partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A che si gioca oggi alle 18 a Firenze. La sfida al Franchi si preannuncia avvincente, con due formazioni che cercano punti importanti per i rispettivi obiettivi. L’assenza di alcuni big potrebbe cambiare le dinamiche del match, ma entrambe le squadre possono contare su valide alternative per sopperire alle defezioni. Le ultime da Firenze e Napoli: il quadro delle probabili formazioni.

Fiorentina, le scelte di Palladino

Dubbi a centrocampo per Raffaele Palladino, che sta valutando diverse soluzioni per affrontare il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico sembra orientato verso un duo di qualità formato da Adli e Cataldi, ma non si escludono sorprese con l’inserimento di Mandragora o Richardson.

In attacco, è ballottaggio tra Beltrán e Gudmundsson per il ruolo di riferimento offensivo, mentre sono confermati Sottil e Colpani a supporto, con Kean pronto a guidare il reparto avanzato.

La difesa appare definita, con Dodô e Gosens sulle fasce e la coppia centrale composta da Ranieri e Comuzzo. Tra i pali ci sarà l’esperto De Gea, a completare il consueto schieramento a quattro.

Napoli, le scelte di Conte

Emergenza in attacco per Antonio Conte, che dovrà fare a meno di Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia, entrambi esclusi dai convocati per problemi muscolari. Inoltre, in difesa non sarà disponibile Buongiorno, ancora ai box.

Conte sembra orientato a schierare un 4-3-3 con alcune novità. In attacco, spazio a un tridente inedito formato da Leonardo Spinazzola sulla sinistra, David Neres a destra e Romelu Lukaku al centro.

In difesa, confermata la linea con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera, davanti al portiere Meret. A centrocampo, saranno titolari Lobotka, Anguissa e McTominay, che offriranno equilibrio e fisicità.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola.

