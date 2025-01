Home | Venezia-Empoli, le probabili formazioni: Di Francesco con il 3-5-2, coperta corta in attacco per D’Aversa

Venezia-Empoli probabili formazioni del match che apre la diciannovesima giornata della Serie A in programma domani alle 15 al “Penzo”. Tra Serie A e Serie B, le sfide tra Venezia ed Empoli hanno sempre regalato varietà nei risultati: le due squadre non hanno mai ripetuto lo stesso esito per due partite consecutive. L’ultima sfida, disputata il 16 gennaio 2022 nel massimo campionato, si è conclusa con un pareggio.

Il bilancio complessivo vede sette successi per il Venezia, quattro per l’Empoli e sette pareggi. Questa particolarità rende la prossima gara tra le due formazioni ancora più interessante, con la possibilità di aggiungere un ulteriore capitolo unico alla loro storia di confronti diretti.

Le scelte di Di Francesco

Il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco deve fare a meno di Doumbia, Duncan, Raimondo, Sagrado e Svoboda. Si va verso un 3-5-2 con terzetto di difesa composto da Idzes, Sverko e Altare davanti a Stankovic. A centrocampo Nicolussi Caviglia a dirigere le operazioni con Andersen e Busio come mezzeali e Zampano ed Ellertson quinti di centrocampo. In avanti la coppia Oristanio-Pohjanpalo.

Le scelte di D’Aversa

Il tecnico dell’Empoli Roberto D’Aversa deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili, con davvero poche opzioni in attacco. Sono fuori dai giochi infatti otto giocatori: Brancolini Ebuehi, Haas, Pellegri, Sazonov, Solbakken, Viti, Zurkowski. La scelta sarà probabilmente per un 3-5-2 a specchio con il Venezia, con linea a tre davati a Vasquez composta da Goglichidze, Ismajli e Cacace. A centrocampo in regia Grassi affiancato da Anjorin ed Henderson, con Gyasi a destra e Pezzella a sinistra a tutta fascia; in avanti la coppia Esposito-Colombo che fin qui ha ben figurato.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic, Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Cacace; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo.

