Il Cagliari espugna il Brianteo: brutto ko casalingo per il Monza di Bocchetti, mai in partita

Monza-Cagliari 1-2, i sardi espugnano il Brianteo superando con merito la squadra di Bocchetti, mai in partita nonostante il vantaggio iniziale. La squadra di Nicola vince con merito in rimonta su un Monza che pare non aver tratto alcun beneficio dalla cura Bocchetti: i biancorossi chiudono il girone d’andata all’ultimo posto con soli dieci punti e una sola vittoria. Per i sardi, invece, un passo in avanti fondamentale.

Ritmo, gol e infortuni nei primi 45 minuti

La partita inizia con un ritmo forsennato. Al 4′, il cagliaritano Felici colpisce il palo, dando subito un segnale di pericolosità. Il Monza, però, non si lascia intimidire e passa in vantaggio poco dopo: mano di Makoumbou in area, il VAR richiama Di Bello che assegna il rigore. Caprari dal dischetto non sbaglia e firma l’1-0.

Il Cagliari reagisce immediatamente: al quarto d’ora Viola impegna Turati, ma è al 23′ che arriva il pareggio. Un bolide di Zortea si insacca all’incrocio dei pali, lasciando senza scampo il portiere brianzolo.

Nel finale del primo tempo, il ritmo cala e le notizie principali riguardano gli infortuni. Mina accusa un problema alla caviglia, ma stringe i denti e resta in campo, mentre Turati sembra aver superato un leggero infortunio. Le squadre rientrano negli spogliatoi sull’1-1.

Piccoli firma la rimonta, rosso a D’Ambrosio

Nella ripresa, il Cagliari mostra determinazione e trova il gol del sorpasso al 56′. Piccoli, lanciato in profondità da Obert, scaglia un destro potente che si insacca lambendo l’incrocio: è 1-2 per gli isolani.

Le cose peggiorano per il Monza al 63′, quando D’Ambrosio si fa espellere per un fallo di frustrazione su Mina, lasciando i padroni di casa in inferiorità numerica. Nonostante ciò, gli uomini di Bocchetti provano a reagire, ma le occasioni migliori sono ancora per il Cagliari. Nel finale, il subentrato Lapadula colpisce il palo, sfiorando il tris.

Alla fine, sono i sardi a festeggiare una vittoria cruciale nello spareggio salvezza, conquistando tre punti fondamentali.

