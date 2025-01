Sir Claudio Re dei derby: la Roma batte la Lazio con un primo tempo perfetto e una ripresa di resilienza

Roma-Lazio 2-0, Claudio Ranieri si conferma Re dei derby da allenatore giallorosso: Lazio battuta con un primo tempo perfetto e una ripresa di resilienza. Cinque derby su cinque, e Claudio Ranieri si conferma maestro della stracittadina romana. La Roma travolge la Lazio con un primo tempo da manuale e si impone per 2-0 all’Olimpico, grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini e Alexis Saelemaekers. Un risultato che accende la stagione giallorossa e fa calare il silenzio sul lato biancoceleste della capitale.

Primo tempo: Pellegrini e Saelemaekers protagonisti

La Roma parte fortissimo e al 10’ sblocca il match. Lorenzo Pellegrini, capitano e sorpresa nell’undici iniziale, riceve palla al limite dell’area, elude la marcatura con una finta e scocca un destro a giro imprendibile per Provedel. È una liberazione per il trequartista, che risponde così alle critiche e ai rumors sul mercato.

La Lazio prova a reagire con un timido tentativo di Isaksen, ma viene subito punita: al 18’, dopo un rilancio lungo e una grande azione corale orchestrata da Dovbyk e Dybala, è Saelemaekers a ribadire in rete dopo una respinta di Provedel. Un uno-due micidiale che indirizza il derby verso i giallorossi, con una Lazio frastornata e incapace di organizzare una risposta efficace.

Secondo tempo: la Lazio ci prova, ma Svilar è insuperabile

Nella ripresa la Lazio alza il baricentro e tenta l’assalto, ma la Roma si difende con ordine. Nei primi minuti, i biancocelesti sfiorano il gol con Castellanos, Guendouzi, e Rovella, ma trovano sulla loro strada un Svilar in grande serata.

Al 58′, è ancora Pellegrini a sfiorare il gol della tranquillità, mentre un minuto dopo Tchaouna spreca una clamorosa occasione per accorciare: la sua conclusione da pochi passi termina alta. La squadra di Baroni prova con insistenza a riaprire il match, ma il muro giallorosso regge.

La Roma svolta, la Lazio affonda

Con questa vittoria, la Roma si rilancia, mostrando un’identità chiara e una capacità di colpire nei momenti decisivi. Claudio Ranieri, ancora una volta, si dimostra stratega impeccabile nei grandi appuntamenti, e il capitano Pellegrini, tanto discusso, si riprende la scena.

Per la Lazio, invece, il derby si conferma una serata stregata: nonostante le aspettative, la squadra di Baroni non riesce a incidere e dovrà ripartire dai tanti errori evidenziati in questa partita. L’Olimpico, intanto, si tinge di giallorosso.

