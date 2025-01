Milan-Inter, le probabili formazioni della finale della Supercoppa Italiana: Thuram e Leao in panchina

Finale Supercoppa Italiana probabili formazioni di Milan-Inter, match che si gioca domani 6 gennaio alle 20 ora italiana a Riyadh. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con qualche dubbio di formazione, ma sono i rossoneri a nutrire maggiori speranze di recuperare un elemento chiave. Con un trofeo in gioco e due squadre decise a imporsi, il derby di domani promette grande intensità. Per Inzaghi, l’obiettivo è consolidare il suo dominio nelle coppe nazionali; per Conceição, la sfida rappresenta un debutto di fuoco che potrebbe segnare il primo capitolo di un nuovo ciclo al Milan.

Qui Milan: Leao in panchina, novità Pulisic-Morata

La grande incognita per il Milan riguarda le condizioni di Rafael Leao, che oggi ha lavorato con il gruppo. Le sue possibilità di essere convocato e sedere in panchina sono in crescita, ma il suo utilizzo dal primo minuto appare poco probabile, specialmente considerando che si tratta dei primi giorni di Sergio Conceição sulla panchina rossonera.

Conceição potrebbe varare un 4-4-2, un modulo che rappresenta una novità rispetto alla semifinale vinta contro la Juventus. In avanti, spazio a Morata, supportato da un Pulisic più accentrato. Sulle fasce agiranno Musah e Jimenez, mentre l’assenza di Gabbia, bloccato da un’influenza che ha colpito anche il tecnico portoghese, obbligherà il Milan a qualche aggiustamento nella retroguardia.

Qui Inter: prudenza su Thuram e Correa, coppia d’attacco Lautaro-Taremi

Problemi in attacco per Simone Inzaghi: sia Marcus Thuram che Joaquin Correa hanno svolto solo terapie preventive durante l’ultimo allenamento, spingendo il tecnico a scegliere la via della prudenza. Thuram, convocato, sarà in panchina ma difficilmente scenderà in campo, nemmeno a gara in corso.

In attacco, quindi, spazio alla coppia formata da Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, con l’undici titolare che dovrebbe ricalcare quello visto in semifinale contro l’Atalanta. La linea mediana sarà guidata da Barella, Calhanoglu, e il solido contributo di Mkhitaryan, mentre in difesa fiducia alla coppia centrale Acerbi-De Vrij.

Milan (4-4-1-1): Maignan; Royal, Tomori, Thiaw, Theo; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Pulisic; Morata.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro.

