Juventus, con Danilo è addio al veleno. Il post sconcertante dell’agente

Il rapporto tra Danilo e la Juventus è ormai compromesso, e il clima di tensione ha raggiunto un nuovo apice dopo un episodio che ha coinvolto il suo agente storico, Bruno Misorelli. Commentando un post su X (ex Twitter) pubblicato dalla pagina “Forza Juventus”, in cui si faceva riferimento al lavoro di Cristiano Giuntoli per facilitare l’uscita del difensore brasiliano, Misorelli ha lasciato un commento al veleno.

Non so se questo sia il vero agente di Danilo, ma se fosse realmente così.



Ti saluto un bacio. pic.twitter.com/tq0Y7bSCFa — Thiago Mottista Deluso (@38BiancoNero) January 10, 2025



“Sì, sta preparando anche l’uscita di Motta!!!!”. Il post è stato rapidamente cancellato, ma non prima di sollevare un’ondata di speculazioni sul significato dello sfogo e sulla crisi tra il club bianconero e il suo ex capitano. Danilo, che si appresta a firmare la risoluzione del contratto con la Juventus per trasferirsi a titolo gratuito al Napoli, sembra ormai ai ferri corti con la società torinese.

Lo sfogo del suo agente è solo l’ultimo segnale di un rapporto deteriorato, che ha visto il giocatore brasiliano, fino a poco tempo fa un pilastro della squadra, scegliere di lasciare il club. Il commento di Misorelli, per quanto ambiguo, sembra alludere a un possibile coinvolgimento di Thiago Motta, tecnico apprezzato dalla Juventus ma attualmente allenatore del Bologna.

Non è chiaro se si tratti di una critica indiretta alle strategie di Giuntoli o di un riferimento a dinamiche interne al club. La situazione di Danilo rappresenta un duro colpo per la Juventus, che perde non solo un difensore di esperienza ma anche un leader dello spogliatoio. L’addio, carico di polemiche, lascia dietro di sé un clima teso e un interrogativo sulle mosse future della società.

