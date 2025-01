Atalanta-Juventus probabili formazioni: Motta ancora senza Vlahovic, Gasperini senza Retegui

Atalanta-Juventus probabili formazioni del recupero della diciannovesima giornata di Serie A che si gioca domani alle 20:45 al “Gewiss Stadium”. Sfida entusiasmante quella in programma domani a Bergamo, con la Dea che vuole riprendere smalto dopo alcune prestazioni opache e non perdere la corsa al vertice e la Juve alla ricerca di una vittoria, dopo una lunga serie di pareggi.

Le ultime da Bergamo

L’Atalanta deve fare i conti con numerose assenze per la sfida contro la Juventus. Mister Gasperini sarĂ privo di Kossounou, Retegui, Scamacca e Djimsiti, limitando le opzioni in difesa e in attacco.

Davanti a Carnesecchi, il tecnico nerazzurro schiererĂ una linea a tre composta da Scalvini, Hien e Kolasinac. Sulle corsie, spazio a Bellanova e Ruggeri, mentre in mediana De Roon ed Ederson saranno chiamati a contrastare le ripartenze juventine e a gestire il gioco.

In avanti, confermato Pasalic nel ruolo di collante tra centrocampo e attacco. Il tandem offensivo sarĂ composto da De Ketelaere e Lookman, con Zaniolo pronto a subentrare a gara in corso per dare imprevedibilitĂ .

Le ultime da Torino

La Juventus, a soli tre giorni dal derby contro il Torino, deve gestire le energie e valutare alcuni dubbi di formazione. Mister Thiago Motta opterĂ per un 4-2-3-1 con alcune rotazioni.

In porta il favorito è Di Gregorio, ma non si esclude l’impiego di Perin. La difesa vedrà il ritorno di Cambiaso sulla destra, con Savona in panchina, mentre la coppia centrale sarà composta da Gatti e Kalulu. Sulla sinistra giocherà ancora McKennie.

A centrocampo torna Locatelli, che sarĂ affiancato da uno fra Thuram e Douglas Luiz, con il francese in leggero vantaggio. Sulla trequarti, confermati Yildiz, Koopmeiners e Mbangula, mentre in attacco resta il dubbio Vlahovic. Se il serbo non dovesse farcela, il centravanti sarĂ uno tra Nico Gonzalez e Weah.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez.

