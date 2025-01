Home | Inter, la condizione per la partenza di Frattesi: e i nerazzurri “pescano” talenti in Argentina

Il mercato dell’Inter si infiamma tra la vicenda Davide Frattesi e la trattativa con i Newell’s Old Boys per due giovani promesse argentine, Tomas Perez e Mateo Silvetti. Frattesi continua a vivere un momento di incertezza in casa nerazzurra. Anche nel recupero contro il Bologna, il centrocampista partirà dalla panchina, nonostante le assenze di peso a centrocampo di Mkhitaryan e Calhanoglu.

Pedullà – #Frattesi vorrebbe andare a Roma, ma non è scontato che venga accontentato: l’#Inter chiede una base di 40-45 mln + bonus.

Il tutto non dovrebbe andare troppo per le lunghe, perché l’Inter poi dovrebbe prendere il sostituto, il preferito è Samuele #Ricci del Torino. pic.twitter.com/Zkj8kyPYSy — Amala (@AmalaTV_) January 15, 2025

La titolarità andrà invece a Zielinski e Asllani, quest’ultimo in regia. Sul fronte del mercato, la situazione rimane immutata: l’Inter non intende cedere il suo centrocampista per meno di 45 milioni cash, senza contropartite tecniche. Ed è questa l’unica via che permetterebbe a Frattesi di andarsene a Gennaio.

Una strategia comunicata all’agente Beppe Riso e che mette in difficoltà la Roma, interessata al ritorno di Frattesi, ma frenata dai costi elevati, attualmente fuori portata per le casse giallorosse. Nel caso l’affare vada in porto, comunque, i nerazzurri andranno su Samuele Ricci del Torino, individuato come il rinforzo più adatto alle esigenze di Inzaghi.

Inter, per il futuro si guarda all’Argentina

Intanto, la dirigenza nerazzurra guarda al futuro con un occhio di riguardo verso l’Argentina. Ignacio Astore, presidente dei Newell’s Old Boys, è in visita a Milano per discutere di due giovani talenti: Tomas Perez, centrocampista centrale classe 2005, per il quale sembra esserci già un principio di accordo.

Il giocatore potrebbe arrivare a Milano nei prossimi giorni per visite mediche e firma, con l’ipotesi di essere girato in prestito a un altro club italiano prima di unirsi all’Under 23 dell’Inter, la cui creazione è prevista entro l’estate.

Mateo Silvetti, esterno offensivo classe 2006, è invece ancora al centro di una trattativa. Il giocatore piace anche all’Atletico Madrid, ma l’Inter rimane in corsa. L’operazione complessiva per i due giovani si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro, bonus inclusi.

L’Inter, ferma nella sua posizione su Frattesi, continua a lavorare per rinforzare la rosa con prospetti di talento. Mentre la Roma spera di far abbassare le richieste per il centrocampista, il club milanese pianifica mosse strategiche che potrebbero portare nuove promesse al centro del progetto nerazzurro.

