Calciomercato Juventus, il doppio colpo: Alberto Costa è a Torino, Kolo Muani in arrivo oggi

Calciomercato Juventus, i bianconceri si preparano a chiudere il secondo colpo di mercato in poche ore. Dopo aver ufficializzato Alberto Costa, il club bianconero ha ricevuto il sì definitivo di Randal Kolo Muani, atteso nel pomeriggio a Torino.

Il vice campione del mondo, dopo aver riflettuto sul proprio futuro, ha scelto la Juventus, che aveva già trovato un accordo con il club francese. L’ufficialità è arrivata mentre la squadra di Thiago Motta era impegnata al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Kolo Muani si unirà al gruppo bianconero con la formula del prestito secco fino al termine della stagione, garantendo una nuova opzione offensiva alla squadra.

🚨⚪️⚫️ Randal Kolo Muani to Juventus, here we go! Deal in place on loan until June from PSG and NO buy option clause.



Kolo Muani has accepted the proposal and will fly to Turin this week for medical tests.



Agreement sealed. 🇫🇷