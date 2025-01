Milan, se salta Rashford c’è Reyna: chi è il figlio d’arte che piace a Furlani e Moncada

Calciomercato Milan, su Rashford, obiettivo dei rossoneri per rinforzare l’attacco, ci sono troppe squadre e l’affare rischia di saltare. Ma c’è un sostituto che piace parecchio a Furlani e Moncada, gli uomini mercato del Diavolo: si tratta di Giovanni Reyna, calciatore dal triplo passaporto americano, inglese e portoghese, che è anche un figlio d’arte.

🚨 AC Milan officials and representatives of Giovanni Reyna met on Wednesday night to discuss a potential transfer.



(Source: @berger_pj) pic.twitter.com/PdqNNfUv1J — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 17, 2025

La pista che porta a Marcus Rashford per il Milan si complica ulteriormente, complice l’ingente ingaggio del giocatore inglese. Per questo motivo, la dirigenza rossonera, rappresentata da Furlani e Moncada, sta esplorando alternative e, nelle ultime ore, è volata a Düsseldorf, in Germania, per monitorare un profilo altrettanto interessante: Giovanni Reyna, classe 2002, attualmente in forza al Borussia Dortmund.

Giovanni Reyna, un talento polivalente

Reyna è un giocatore offensivo, ambidestro e capace di occupare tutti i ruoli d’attacco. Tatticamente intelligente, può agire da trequartista, ala o seconda punta, distinguendosi per la capacità di posizionarsi sempre nel punto ideale per ricevere la palla. Questo lo rende un centrocampista moderno e versatile, che potrebbe essere estremamente utile sulla trequarti milanista.

Cresciuto nella NYCFC Academy, Reyna si è trasferito nel 2019 al Borussia Dortmund, club con cui ha maturato una notevole esperienza europea. L’unica parentesi lontano dai gialloneri è stata il prestito di sei mesi al Nottingham Forest nella seconda parte della stagione 2023/24. Figlio di Claudio Reyna, ex centrocampista di Rangers, Sunderland e Manchester City, Giovanni è nato in Inghilterra e possiede tripla nazionalità: statunitense, inglese e portoghese.

Numeri e prospettive

In questa stagione, Reyna ha segnato 2 gol in 8 presenze in Bundesliga, oltre a collezionare due presenze in Champions League. La sua miglior stagione a livello realizzativo rimane la 2022/23, in cui ha realizzato 7 gol e 2 assist in 22 partite di campionato. Nonostante la giovane età, ha già accumulato molta esperienza in contesti di alto livello, rendendolo un prospetto interessante.

Se il Milan decidesse di puntare su di lui, potrebbe trovarsi in rosa una risorsa versatile e di talento, con il potenziale per diventare, col tempo, un titolare fisso nello scacchiere di Conceicao.

Leggi anche: