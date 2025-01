Milan in ansia, infermeria piena: le condizioni degli infortunati

Il Milan si avvicina al tanto atteso scontro con la Juventus di sabato 18 gennaio tra buone e cattive notizie dall’infermeria. Dopo la vittoria contro il Como, che ha regalato i primi tre punti in campionato al tecnico Sergio Conceicao, l’attenzione si concentra ora sulle condizioni di Christian Pulisic, Alvaro Morata e Malick Thiaw, usciti acciaccati dalla sfida.

🚨 PUNTO INFORTUNATI



Trasferta a Como complicata per il Milan, uscito malconcio in vista della Juve. Thiaw ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro (ricontrollo tra 7-10gg), mentre Pulisic e Morata hanno accusato un affaticamento (gli esami hanno escluso lesioni) pic.twitter.com/Fwu1WChBI0 — Milanismo (@milanismoit) January 15, 2025

Gli esami strumentali hanno escluso lesioni sia per Pulisic che per Morata, rassicurando i tifosi rossoneri. Nonostante questo, entrambi i giocatori soffrono di affaticamenti muscolari che potrebbero comunque condizionare la loro disponibilità per il big match contro i bianconeri.

Alvaro Morata, in ogni caso, non sarà sicuramente in campo. Oltre al problema fisico, l’attaccante spagnolo è squalificato per una giornata a causa del quinto cartellino giallo ricevuto contro il Como. Lo statunitense invece resta in dubbio. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente, ma la prudenza potrebbe spingere Conceicao a risparmiarlo, rimandandone il rientro per garantirne il pieno recupero.

Milan, Thiaw fuori almeno 10 giorni

Le preoccupazioni maggiori riguardano Malick Thiaw. Gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro, che costringerà il difensore tedesco a uno stop di almeno 7-10 giorni. Dopo questo periodo, saranno necessari nuovi test per valutare l’evoluzione del recupero. La sua assenza contro la Juventus è quindi certa.

Con un reparto offensivo in emergenza e una difesa priva di Thiaw, la formazione che affronterà la Juventus sarà un vero e proprio rompicapo per Sergio Conceicao. La sfida con i bianconeri rappresenta un test fondamentale per il Milan, che punta a consolidare la sua posizione in campionato, ma l’allenatore portoghese dovrà fare affidamento su riserve e nuove soluzioni tattiche per fronteggiare le assenze.

Leggi anche: