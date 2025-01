Home | Milan, frenata per Rashford: ma c’è un altro top player per l’attacco che piace a Conceicao

Il Milan continua la sua ricerca di rinforzi offensivi in questa sessione di mercato invernale, ma l’intesa con il Manchester United per Marcus Rashford, primo obiettivo per Sergio Conceiçao, tarda ad arrivare. Con il tempo che scorre e il mercato aperto fino al 3 febbraio, i dirigenti rossoneri stanno valutando opzioni alternative, tra cui spicca il nome di Joao Felix, attaccante del Chelsea.

✍🏻 Milan – Joao Felix, ed eccoci qui a parlare dell'ennesimo nome buttato nella mischia famelica del calciomercato.



Su di lui però va fatto un discorso ampio, se sul nome precedente ( Rashford ) tutti noi abbiamo sacrificato l'ambiguità tattica all altare della classe qui… pic.twitter.com/gt78xWNnf5 — Lorenzo Lollo (@Lorenzo_lollo11) January 17, 2025

Joao Felix, 25 anni, è un profilo gradito a Conceiçao non solo per la comune nazionalità portoghese, ma anche per la polivalenza in campo: può giocare come esterno offensivo, trequartista e falso nueve. Dopo un periodo difficile con il Chelsea sotto la guida di Maresca, Felix è considerato cedibile dai Blues, che puntano a recuperare parte dei 50 milioni di euro spesi per acquistarlo dall’Atletico Madrid la scorsa estate.

Il Milan non sembra interessato a un trasferimento a titolo definitivo, ma preferisce la formula del prestito con diritto di riscatto, soprattutto negli ultimi giorni di mercato, se il giocatore non dovesse trovare altre destinazioni. Il vantaggio per il Milan è che l’ingaggio di Felix, pari a 5,7 milioni netti annui, rientra nei parametri del club senza la necessità di un contributo economico da parte del Chelsea.

Una situazione che rende l’affare più fattibile, soprattutto considerando che la strategia dei rossoneri negli ultimi anni è stata quella di rilanciare giovani talenti di grande potenziale, come dimostrato dal caso di Christian Pulisic.

Nel frattempo, per la difesa resta viva l’opzione Kyle Walker, altro profilo inglese seguito dal Milan. Ma, le nuove regole della Figc sul tesseramento di giocatori stranieri pongono un limite: se arrivasse Rashford, il club non potrebbe tesserare un altro calciatore inglese nella stessa finestra di mercato.

Questo apre ulteriori spazi per una possibile trattativa con il Chelsea per Joao Felix. La dirigenza rossonera, con Furlani e Muncada al comando delle operazioni, tiene monitorata la situazione, pronta a cogliere le opportunità giuste per rafforzare la rosa e continuare il progetto di crescita del club.

