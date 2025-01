Juventus, clamorosa novità su Cambiaso: cosa succede adesso e quali sono le cifre in ballo

In casa Juventus il mercato è in fermento: la voce di mercato che circolava da tempo su Andrea Cambiaso sembra destinata a trasformarsi in realtà. Il Manchester City, infatti, avrebbe deciso di fare un passo formale per il giovane esterno bianconero, con un’offerta che potrebbe aggirarsi tra i 60 e i 65 milioni di euro pur di averlo già a Gennaio.

Cambiaso verso la cessione al Manchester City: giusto cederlo? Dite la VoStra! 📊 https://t.co/tAqSx8smMB pic.twitter.com/XQjICmesbR — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) January 16, 2025

Fino a pochi giorni fa, l’interesse del City per Cambiaso era visto come una semplice indiscrezione. La novità di oggi, invece, è che i Citizens hanno intenzione di agire concretamente, accelerando i tempi per assicurarsi il giocatore. Un segnale forte, quindi, che la trattativa non è più solo una possibilità, ma un affare che si sta materializzando.

L’offerta che il Manchester City ha intenzione di formulare per Cambiaso si aggira tra i 60 e i 65 milioni di euro. La Juventus, che vorrebbe tenere il difensore fino all’estate, non sembra essere disposta ad accettare una cifra inferiore agli 80 milioni. I bianconeri puntano a fare cassa, ma la dirigenza è combattuta fra una grande plusvalenza e le esigenze di Thiago Motta.

Juventus, Cambiaso potrebbe partire a Gennaio

Nel caso in cui l’affare si concretizzasse, il calciatore potrebbe firmare un contratto quinquennale con il City, con la possibilità di un ulteriore anno di prolungamento. Una proposta che evidenzia la stima che Guardiola e la sua dirigenza nutrono per il giovane esterno, pronto a fare il salto in una delle squadre più forti d’Europa.

L’affare sembra destinato a svilupparsi nelle prossime ore, con il Manchester City che potrebbe anche rilanciare, anche se la cifra chiesta dalla Juve sembra fuori mercato. Il futuro di Cambiaso sembra ormai indirizzato verso la Premier, visto che il trasferimento sarebbe molto gradito dal giocatore.

Il mercato bianconero è quindi entrato in una fase importante, e la cessione di Cambiaso potrebbe aprire nuovi scenari sia per la società che per il giocatore, pronto a iniziare una nuova avventura in Premier League.

